Caixa voltará a oferecer empréstimo consignado do Auxílio Brasil; veja como solicitar

A presidente da Caixa, Daniella Marques, informou que o banco voltará a oferecer os empréstimos consignados do Auxílio Brasil, após a parada técnica motivada pelo processamento da folha do benefício. “Vimos nisso uma solução sistêmica e oportuna para as pessoas que mais precisam”, colocou Daniella em evento sobre os resultados do banco no terceiro trimestre. O empréstimo consignado retornará assim que a Dataprev terminar o processamento, afimou Daniella.

No dia seguinte ao segundo turno das eleições, que consagraram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL), a Caixa suspendeu temporariamente a oferta do crédito consignado do Auxílio Brasil. Na última sexta-feira, 4, o banco informou que a contratação foi suspensa às 19h de segunda-feira, 31 de outubro, e só será retomada às 7h do dia 14 de novembro.

Presidente da Caixa afirma que banco retornará a ofertar consignado do Auxílio Brasil Foto: Diego Vara/Reuters

O motivo, segundo a Caixa, é um “processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil, processo que envolve Dataprev, Caixa e Ministério da Cidadania”, disse o banco em nota.

Também no último dia 4, Aroldo Cedraz, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), decidiu indeferir e arquivar ação que pedia a suspensão da oferta de crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil.

A ação, proposta pelo procurador do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Furtado, pedia a suspensão do benefício citando citando possível “desvio de finalidade” e uso “meramente eleitoral”. A presidente da Caixa frisou que o banco prestou, em 24 horas, todas as informações requeridas pelo TCU, e nenhuma irregularidade foi constatada, com o processo sendo arquivado.

Como funciona

Como todo empréstimo, o consignado do Auxílio Brasil possui juros. As parcelas são debitadas automaticamente todo mês do benefício, mas, no final, o contratante terá pago uma quantia maior do que aquela que foi emprestada. O valor máximo da prestação é de 40% do valor do benefício, ou seja, R$ 240, e a mínima de R$ 15.

A taxa de juros é de 3,45% ao mês e o prazo de pagamento é de até 24 meses. Estão habilitados a contratar o consignado os responsáveis familiares do Auxílio Brasil que estão recebendo o benefício há mais de 90 dias, sem data de término do recebimento do benefício, e que não tenham deixado de comparecer à convocação do Ministério da Cidadania.

Como solicitar

O consignado pode ser contratado de quatro maneiras diferentes:

Pelo aplicativo Caixa Tem Por correspondente Caixa Aqui Em unidades lotéricas Em agências da Caixa

Pelo aplicativo Caixa Tem, o interessado deve primeiramente simular quanto poderá contratar na opção “Empréstimo” > “Simular e Contratar” > “Consignado”.