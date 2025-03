O cronograma de pagamentos do Bolsa Família para março de 2025 começará na próxima terça-feira, 18, com os primeiros pagamentos destinados às famílias cujo Número de Identificação Social (NIS) termina em 1.

A ordem de pagamento é determinada pelo último dígito do NIS de cada família, com aqueles terminando em 1 sendo pagos no primeiro dia do calendário, seguidos pelos terminados em 2 no dia seguinte, e assim sucessivamente até os com final 0, que recebem no último dia do ciclo de pagamentos. Este esquema é aplicado nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o início dos pagamentos é antecipado para o dia 10, garantindo que todos os beneficiários recebam antes do Natal.

Veja a seguir o calendário completo para março.

Mais sobre o Bolsa Família

Reintroduzido em março de 2023 pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Bolsa Família é voltado para famílias com renda per capita de até R$ 218, sendo necessário o registro no Cadastro Único (CadÚnico) para participar. O programa garante um benefício base de R$ 600 por família, com valores adicionais variando de acordo com a composição familiar. Além do suporte financeiro, os valores do programa só são liberados se o beneficiário cumprir uma série de exigências nas áreas de saúde, educação e assistência social. Uma delas, por exemplo, é a frequência escolar das crianças.

Para receber o Bolsa Família, é preciso estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e atender ao critério de renda Foto: Lyon Santos/MDS

Onde receber o benefício?

O pagamento do benefício é feito pela Caixa Econômica Federal. A consulta sobre as datas de pagamento, valor do benefício a ser recebido e a composição das parcelas poderá ser feita no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco e disponível nas lojas de aplicativos de celulares com sistemas operacionais Android e iOS.