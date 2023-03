Novo Bolsa Família começa a ser pago na próxima segunda-feira; veja calendário

O novo Bolsa Família começará a ser pago na próxima segunda-feira, 20. O programa foi relançado pelo governo no início deste mês, e a partir da semana que vem todas as famílias beneficiárias receberão um valor mínimo de R$ 600, além do valor adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade na composição familiar.

Novo Bolsa Família tem adicional de R$ 150 por criança até 6 anos de idade Foto: Agência Brasil

Em junho, haverá ainda o adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre 7 e 18 anos incompletos e para gestantes.

Com o novo Bolsa Família, cada pessoa de uma família beneficiada pelo programa deve ganhar pelo menos R$ 142. Ao todo, cerca de 20 milhões de famílias (55 milhões de pessoas) são atendidas.

Assim como o Auxílio Brasil, o Bolsa Família terá a liberação de valores de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS).

Confira o calendário do Bolsa Família de março

Continua após a publicidade

Final do NIS 1: 20/03

Final do NIS 2: 21/03

Final do NIS 3: 22/03

Final do NIS 4: 23/03

Final do NIS 5: 24/03

Final do NIS 6: 27:03

Final do NIS 7: 28/03

Final do NIS 8: 29/03

Final do NIS 9: 30/03

Final do NIS 0: 31/03

Quais são os critérios do programa?

A principal regra para receber o Bolsa Família é que a família tenha renda mensal de até R$ 218 por pessoa.

Além disso, para permanecer no programa, é exigida a frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos das famílias beneficiárias, o acompanhamento pré-natal para gestantes, o acompanhamento nutricional das crianças até 6 anos e a manutenção do caderno de vacinação atualizado.

A família elegível precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com os dados corretos e atualizados, além de atender aos critérios. A inscrição pode ser feita em um posto de atendimento da assistência social no município.