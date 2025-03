A partir do dia 17 deste mês de março, o abono salarial PIS/Pasep começa a ser pago para pessoas nascidas em fevereiro. No decorrer do ano de 2025, o governo federal desembolsará R$ 30,7 bilhões a 24,4 milhões de beneficiários de todo o país.

O abono salarial é pago às pessoas que receberam dois salários mínimos durante o ano de referência. No caso deste ano de 2025, o ano de referência é o de 2023. A quantia varia conforme o número de meses trabalhados no ano de referência. Com o reajuste do salário mínimo, o valor a ser pago neste ano vai de R$ 127 –no caso de a pessoa ter trabalhado a menos 30 dias–, a R$ 1.518, pagos a quem trabalhou durante todos os 12 meses de 2023.

Conta digital é uma das formas de pagamento do PIS pela Caixa Econômica Federal Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

PUBLICIDADE Os pagamentos tiveram início no dia 17 de fevereiro, quando os nascidos em janeiro receberam. Os últimos a receber, a partir de 15 de agosto, são os nascidos em novembro e dezembro. Confira o calendário de 2025 abaixo.

Publicidade

Para que o valor possa ser creditado, é necessário estar com os dados atualizados pelo empregador, que deve ser uma Pessoa Jurídica, na Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/e-Social. Confira mais detalhes abaixo.

Quem pode receber?

Para ter acesso ao abono, é necessário cumprir as seguintes condições:

Possuir cadastro no PIS/Pasep por no mínimo 5 anos;

Receber, no máximo, dois salários mínimos de média salarial durante o ano de referência (para pagamentos em 2025, o ano considerado será 2023);

Ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano considerado;

Estar com os dados atualizados pelo empregador, que deve ser uma Pessoa Jurídica, na Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/e-Social.

Como Sacar o PIS

Para quem já tem conta: o PIS é depositado diretamente em contas correntes ou poupanças individuais dos beneficiários, incluindo contas no Caixa Tem para quem não é cliente do banco;

Como usar a quantia: o dinheiro pode ser acessado via cartão do banco, internet banking, ou aplicativo Caixa Tem;

Para quem não tem conta mas tem cartão social: é possível sacar o valor utilizando o Cartão Social e senha em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, agências da Caixa, ou correspondentes Caixa Aqui.

Para quem não tem conta e nem cartão social: apresente um documento oficial com foto em qualquer agência da Caixa para sacar.

Publicidade

Como sacar o Pasep