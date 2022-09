Auxílio Brasil: Caixa antecipa valores pagos às segundas; confira o calendário de setembro

A Caixa iniciou no último sábado, 17, o pagamento da parcela de setembro do Auxílio Brasil. No calendário de setembro, a data de pagamento seria nesta segunda-feira, 19, mas a Caixa informou que as parcelas com data de validade com início nas segundas-feiras ficam disponíveis para movimentação a partir do sábado imediatamente anterior.

A ordem de pagamentos considera o número final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Já estão recebendo a parcela de setembro, portanto, os beneficiários com NIS com final 1. Veja abaixo o calendário do Auxílio Brasil previsto para setembro.

Calendário de setembro do Auxílio Brasil

Final do NIS / Data de pagamento



1: 19 de setembro



2: 20 de setembro



3: 21 de setembro



4: 22 de setembro



5: 23 de setembro



6: 26 de setembro



7: 27 de setembro



8: 28 de setembro



9: 29 de setembro



0: 30 de setembro

Antecipação

A partir de setembro, os beneficiários que recebem o Auxílio Brasil às segundas-feiras poderão movimentar o dinheiro a partir do sábado anterior. A mudança foi divulgada na última sexta-feira, 16, pela Caixa Econômica Federal, que administra os pagamentos.

Caixa Econômica Federal administra pagamentos do Auxílio Brasil; pagamentos realizados às segundas foram antecipados. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em nota, o banco esclareceu que essa situação passa a ser permanente, não se tratando de excepcionalidade para a parcela de setembro. Neste mês, os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1 e 6, que originalmente receberiam às segundas-feiras, poderão movimentar o dinheiro a partir do sábado anterior.

Valor

Esta é a segunda parcela com o valor mínimo de R$ 600, que vigorará até dezembro, conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional.

Em janeiro de 2023, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada.

Como consultar

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

Benefícios básicos

O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas.

Podem receber os benefícios extras as famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.

Auxílio Gás

Em setembro, não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Como o benefício só é pago a cada dois meses, o pagamento voltará em outubro.

Só pode receber o Auxílio Gás quem está incluído no CadÚnico e tenha pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica. / AGÊNCIA BRASIL