Califórnia destrói 2 mil garrafas de vinho ilegalmente envelhecido no fundo do mar

Autoridades da Califórnia apreenderam cerca de 2 mil garrafas de vinho e outras bebidas alcoólicas que foram envelhecidas no fundo do mar de forma ilegal por dois produtores. As bebidas foram descartadas em uma estação de tratamento de águas residuais e as garrafas foram encaminhadas para a reciclagem.

Cerca de 2 mil garrafas de vinho e outras bebidas foram apreendidas pelas autoridades Foto: Santa Barbara County District Attorney's Office

Mergulhadores de profundidade encontraram um naufrágio no fundo do Mar Báltico em 2010 e, a partir dos destroços, recuperaram 168 garrafas de champanhe com 170 anos de idade. De acordo com cientistas, elas tinham “envelhecido em condições quase perfeitas no fundo do mar”. Emanuele Azzaretto passou anos procurando uma dessas garrafas para provar o que o mar havia criado, informou a revista Santa Barbara em 2020. Quando não conseguiu, Azzaretto decidiu replicar essas condições da melhor maneira possível, mergulhando garrafas de vinho no Oceano Pacífico, deixando-as lá por um ano e as retirando para beber.

Ele e Todd Hahn criaram um negócio de “envelhecimento subaquático” de vinhos. Mas o negócio deles era um crime, de acordo com as autoridades da Califórnia. Na semana passada, os promotores do Condado de Santa Barbara anunciaram que haviam chegado a um acordo com Azzaretto e Hahn, cofundadores da Ocean Fathoms, em relação à sua “operação ilegal de envelhecimento subaquático e venda de vinho”. Como parte do acordo, a dupla se declarou culpada de três contravenções: descarregar ilegalmente material em águas dos EUA, vender álcool sem licença e auxiliar e incitar fraude de investidores.

“Os réus agiram com total desprezo pelas leis destinadas a proteger nossa costa de danos”, disse o procurador do Condado de Santa Barbara, John Savrnoch. “De fato, quase todos os aspectos de seu negócio foram conduzidos em violação da lei estadual ou federal.” Ocean Fathoms, Azzaretto e Hahn não responderam aos pedidos de comentários do The Washington Post.

Já em 2017, Azzaretto e Hahn começaram a depositar gaiolas de metal com vinho no fundo do oceano a cerca de uma milha da costa “ambientalmente sensível” de Santa Barbara, disseram os promotores em comunicado à imprensa. Eles deixaram as gaiolas no fundo do mar por um ano, tempo suficiente para o ecossistema do recife crescer nas garrafas. Após um ano, eles supostamente retiraram as caixas e venderam o vinho por até US$ 500 (cerca de R$ 2.500) a garrafa. De acordo com um artigo da revista Santa Barbara, eles colocaram as garrafas a profundidades de mais de 70 pés para manter as rolhas no lugar e manter a pressurização.

Azzaretto e Hahn fizeram isso sem obter as licenças necessárias da Comissão Costeira da Califórnia ou do Corpo de Engenheiros do Exército dos EUA, disseram os promotores. Quando combinados com água salgada, os metais usados por Azzaretto e Hahn para construir as gaiolas criaram uma “bateria subaquática” que descarregava eletricidade através da água e das garrafas de vinho, segundo o site da Ocean Fathoms. Eles afirmaram que a ionização quebrava os taninos, um sedimento composto principalmente de cascas de uva, criando um vinho mais suave muito mais rapidamente do que se as garrafas tivessem envelhecido em uma adega.

No site da Ocean Fathoms, o processo é descrito como “uma relação simbiótica beatífica com o oceano”. Em 2021, a comissão costeira estadual descobriu sobre o projeto de envelhecimento subaquático da Ocean Fathoms e enviou uma carta a Azzaretto ordenando que ele removesse todo o seu vinho do oceano. A comissão eventualmente encaminhou o caso ao Escritório do Procurador do Condado de Santa Barbara, que acusou Azzaretto e Hahn em dezembro de 2022.

Andrew Waterhouse, um químico de vinhos e professor emérito no departamento de viticultura e enologia da Universidade da Califórnia em Davis, não vê a necessidade de envelhecimento subaquático. Ele disse que, embora haja benefícios na técnica - condições calmas, luz solar limitada e temperaturas consistentemente baixas - os produtores de vinho podem obter essas coisas com adega tradicionais sem incorrer no custo de embalar, transportar e depositar milhares de garrafas de vinho no fundo do oceano e depois fazer tudo de novo um ano depois.

No final, a química do vinho resultante “não é muito diferente ou nada diferente”, disse Waterhouse. Mas a composição química não é tudo, ele acrescentou. Em teoria, alguém poderia criar um vinho que seja quimicamente idêntico ao de um famoso vinhedo de alta qualidade, mas ainda não teria o mesmo terroir - todo o ambiente natural que contribui para fazer um vinho, incluindo solo, clima e topografia.

O envelhecimento subaquático torna o leito do mar parte do terroir do vinho, parte de sua história, o que atrai alguns clientes, disse Waterhouse. “Eles estão, na verdade, comprando porque vai ter um gosto bom e há uma história interessante por trás disso”, disse ele.

Waterhouse disse que pretende incluir o envelhecimento subaquático em um novo capítulo sobre métodos alternativos de envelhecimento quando atualizar seu livro. A primeira instância que ele encontrou da técnica é de 2009, quando um produtor de vinho italiano com pouco espaço de armazenamento terrestre recorreu a uma opção menos convencional.

Waterhouse ouviu falar de outros produtores de vinho usando a técnica aqui e ali nos 14 anos seguintes ao naufrágio, mas não muito. Ele não vê ela ganhando muito espaço, principalmente porque custa muito em relação ao valor que adiciona ao vinho. Waterhouse foi diplomático ao descrever os benefícios que produtores de vinho como Azzaretto e Hahn atribuem ao envelhecimento subaquático. “Eu diria”, ele disse, “que grande parte disso é imaginação inventiva.”/WP