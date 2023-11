Câmara barra sessão no Congresso após ‘barbeiragem’ do governo em vetos do Arcabouço e Carf

BRASÍLIA - A Câmara atuou nesta quinta-feira, 23, para barrar a sessão do Congresso que analisaria vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há impasse, principalmente, sobre trechos vetados pelo petista nos projetos do arcabouço fiscal e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), e houve “barbeiragem” do governo nas negociações.

A previsão agora é que os vetos sejam analisados na próxima terça-feira, 28. Desde a noite de ontem, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e os líderes partidários da Casa tentavam convencer o Senado a adiar a sessão, com o objetivo de continuar negociando com o governo.

Leia também

Os líderes do Senado se reuniram na manhã de quinta-feira, 23, para discutir o assunto. Como não houve acordo, Lira ligou para Pacheco e disse que o plenário da Câmara estava ocupado, segundo o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP).

Quem tem o poder de convocar ou adiar sessões conjuntas é Pacheco, mas as votações ocorrem no plenário da Câmara, controlado por Lira. Diante disso, o presidente do Senado ficou sem saída. No fim das contas, a sessão da Câmara foi encerrada sem nem mesmo a ordem do dia ter sido aberta.

Pacheco tem poder de chamar sessões conjuntas das duas Casas do Congresso, mas cancelou por pressão de Lira Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO

Quarta-feira, 22, segundo apurou o Estadão/Broadcast, o líder do governo na Câmara em exercício, Alencar Santana Braga (PT-SP), chegou na reunião de líderes afirmando que o governo entendia que havia descumprido acordos ao vetar trechos do arcabouço. Por isso, lideranças do Centrão entenderam que o Palácio do Planalto havia concordado com a derrubada dos vetos.

Governistas, então, passaram a ligar para Alencar e dizer que, na verdade, o Executivo queria manter os vetos de Lula ao arcabouço. Depois disso, o petista passou aos outros líderes a posição do Planalto, e o impasse voltou. Foi isso que levou a Câmara a defender o adiamento da sessão conjunta.

Continua após a publicidade

Os parlamentares reclamam que o governo descumpriu acordos feitos no Congresso ao vetar trechos dos projetos do arcabouço e do Carf. Mas há expectativa de um entendimento entre Lira e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que é o principal interlocutor do Legislativo no Executivo.

De acordo com Randolfe, há acordo para derrubar parte dos vetos do Carf, mas o resto ainda está sendo negociado. O líder do governo no Congresso disse, ainda, que estava “seguro” de que os vetos do arcabouço seriam mantidos pelo Senado, independente da decisão dos deputados. A sessão do Congresso deve ocorrer agora em uma semana com agenda cheia, já que há previsão de avançar nos próximos dias com a reforma tributária na Câmara e os projetos de taxação dos fundos de alta renda e das apostas esportivas no Senado.

Um dos trechos vetados por Lula no arcabouço proibia o governo de propor quaisquer novas exceções à meta de resultado primário na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Em tese, o Executivo poderia usar essa brecha para retirar o PAC dos limites fiscais, o que facilitaria o cumprimento da meta, blindaria obras do governo e reduziria a necessidade do Planalto de negociar com a Câmara e o Senado.

Outro veto de Lula ao arcabouço retirou do projeto a previsão de um contingenciamento de recursos proporcional entre investimentos e despesas discricionárias, caso seja necessário para cumprir a meta de resultado primário. Sem esse dispositivo, há uma interpretação de que o governo poderia bloquear menos recursos do PAC e penalizar mais as emendas parlamentares.

Na avaliação de líderes ouvidos pela reportagem, ambos os vetos contrariam a responsabilidade fiscal e vão na contramão do que foi negociado entre governo e Câmara durante a tramitação do arcabouço.

Entre os trechos vetados pelo governo no projeto do Carf estão pontos que tratam sobre créditos tributários em geral, como possibilidade de garantia apenas do valor principal atualizado do débito tributário; vedação à execução antecipada da garantia; e ressarcimento das despesas com o oferecimento, a contratação e a manutenção de garantias pela Fazenda.

Também foram vetados pontos relacionados aos programas de conformidade da Receita Federal, como a obrigação do órgão de disponibilizar métodos preventivos para a autorregularização. Foi vetado, por exemplo, incentivos aos contribuintes que aderirem à conformidade tributária, como redução da multa de ofício em ao menos 1/3 e da multa de mora em ao menos 50%.