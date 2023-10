Camisa rosa de Lionel Messi no Inter Miami vira fenômeno de marketing, e de vendas

THE NEW YORK TIMES - De repente, depois de um único verão, a camisa rosa está em toda parte. Tornou-se quase impossível adquiri-la, mas lá está ela, paradoxalmente, nas costas de milhares de torcedores que lotam os estádios americanos, pendurada em barracas de mercado em Bangcoc e Buenos Aires, Argentina, um flash vívido em quase todos os campos onde as crianças se reúnem para jogar futebol na Inglaterra.

O fato de a camisa ter se tornado, aparentemente da noite para o dia, a peça de merchandising esportivo mais badalada do planeta é uma equação simples e capitalista: o resultado de uma combinação irresistível de um dos atletas mais reconhecidos e amados de sua geração; uma cor distinta e exótica; e a eficiência implacável das fábricas têxteis do Sudeste Asiático.

De alguma forma, porém, poucas pessoas previram isso. Tor Southard estava mais bem posicionado do que a maioria, mas até ele foi pego de surpresa. Como diretor sênior de futebol da Adidas na América do Norte, ele vinha recebendo e-mails de colegas há quase um ano perguntando se o maior astro da empresa, Lionel Messi, estaria se juntando ao Inter Miami, também cliente da Adidas.

Até onde ele sabia, era apenas um boato. Como o resto do planeta, Southard soube que era verdade apenas em 7 de junho, dia em que Messi anunciou suas intenções em uma rara entrevista a dois veículos de comunicação espanhóis.

Camisa de Messi à venda no Rio de Janeiro Foto: Dado Galdieri/The New York Times

Para muitos, a pergunta imediata foi a do futebol. Seis meses depois de vencer a Copa do Mundo com a Argentina, por que Messi, o melhor jogador de sua geração e, provavelmente, um dos melhores de todos os tempos, estava deixando os clubes e competições de elite da Europa para se juntar a um time que estava entre os piores no remanso comparativo da principal liga americana, a Major League Soccer?

Para Southard e para a Adidas, havia uma questão mais urgente. Alguns dias após o anúncio de Messi, a empresa havia recebido quase 500 mil pedidos de lojas e fornecedores de camisas no rosa elétrico e suave de Miami. Trata-se de um tecido específico e de uma tonalidade específica: Pantone 1895C. “Não é como se fosse branco, e nós tínhamos um estoque que poderíamos reutilizar”, disse Southard.

Mesmo que eles não pudessem prever o fenômeno que a camisa se tornaria e quantas pessoas clamariam para ter uma, Southard e seus colegas tinham alguma noção do que estava prestes a acontecer.

A Adidas precisaria de mais daquele tecido. Muito mais.

‘Prioridade número 1′

No dia em que Messi anunciou que assinaria contrato com o Inter Miami, a Adidas tinha um estoque de camisas do time em lojas e depósitos nos Estados Unidos. Isso não durou muito. As camisas se esgotaram tão rapidamente que Southard disse que parecia que o estoque simplesmente “evaporou”.

Conseguir o tecido para fazer mais - e rápido - foi apenas o primeiro passo. Embora a Adidas não começasse a vender camisas oficiais de Messi até que seu contrato fosse formalmente assinado em 15 de julho, ela fez pedidos de grandes rolos do tecido rosa necessário para produzi-las em 24 horas após sua entrevista na televisão espanhola na primeira semana de junho.

O risco, é claro, era que o acordo ainda poderia fracassar. “É uma troca que você faz pela velocidade”, disse Southard.

Camisa de Messi à venda em loja da Adidas em Manhattan Foto: John Taggart/The New York Times

Em circunstâncias normais, os varejistas encomendam camisetas com até nove meses de antecedência. As principais marcas de roupas esportivas, como Adidas e Nike, geralmente preferem produzir grandes lotes de equipamentos para equipes, em vez de fabricar para atender à demanda, como tendem a fazer as redes de fast fashion.

Dado o número do que o setor chama de “chase buys” - um aumento repentino de pedidos em volumes não previstos - para a camisa do Inter Miami de Messi, a Adidas sabia que seu manual habitual não funcionaria.

Ela havia aprendido isso por experiência própria. Em 2021, quando Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United, um dos poucos varejistas com quem a Adidas trabalha, a Fanatics, pediu mais 1 milhão de camisetas. Um ano mais tarde, depois que Messi ajudou a Argentina a vencer a Copa do Mundo, a Adidas teve que produzir e enviar mais 400 mil camisas da seleção argentina em um período de três meses.

Segundo Southard, colocar no mercado camisas cor-de-rosa com o nome de Messi e o número 10 tornou-se imediatamente a “prioridade número 1 da Adidas, globalmente”.

Para agilizar o processo, a empresa adquiriu o tecido de poliéster reciclado rosa para as camisetas o mais próximo possível das fábricas do sudeste asiático que as produziriam. Os pedidos de outros detalhes, como logotipos e brasões, foram agilizados em outras instalações, às vezes ultrapassando a produção de roupas para outras equipes da Adidas. Para reduzir o tempo de envio, os primeiros lotes das camisas do Messi foram enviados em pequenas remessas, quase assim que saíram da linha de produção.

O esforço frenético de produção funcionou. Inicialmente, a Adidas havia dito a seus varejistas que começassem a vender as camisas com a promessa de entrega até 15 de outubro. Mas as primeiras edições chegaram aos Estados Unidos em 18 de julho. Elas foram enviadas diretamente para Miami, onde a demanda era maior.

Elas se esgotaram quase que instantaneamente.

‘Todo mundo tem uma conexão’

Em uma esquina no rico bairro de Brickell, em Miami, em uma noite do mês passado, dois jovens montaram uma loja pop-up do Messi, com suas prateleiras repletas de camisas do Inter Miami em rosa e uma versão alternativa - preta com detalhes em rosa - que o time usa na estrada. Esse foi o trabalho da Messi Miami Shop, intitulada de forma imaginativa.

A Messi Miami Shop não é, no entanto, afiliada de forma alguma a Messi, Inter Miami ou Adidas. Suas camisetas vieram, em vez disso, de um contato na Tailândia, compradas por US$ 10 cada. “Isto é Miami”, disse um dos vendedores. “Todo mundo tem um contato.” E uma margem de lucro: a barraca estava vendendo as camisas por US$ 25 para uma edição infantil e até US$ 65 para uma versão adulta “autêntica” e não autêntica da camisa preta do time.

Os vendedores, que não quiseram dar seus nomes por razões que deveriam ser óbvias, venderam cerca de 30 em algumas horas, segundo eles. Mas eles não são os únicos que estão se esforçando.

Camisa de Messi também é sucesso de vendas em Tóquio Foto: Kosuke Okahara/The New York Times

Algumas noites antes, do lado de fora do Estádio Exploria, em Orlando, Flórida, um grupo diferente de vendedores ambulantes estava fazendo seu próprio negócio com as camisas de Messi. Messi não estava jogando naquela noite - ele perdeu várias semanas da temporada devido a uma lesão - mas o Inter Miami estava na cidade, e muitos torcedores estavam dispostos a pagar US$ 40 por uma camisa rosa com o nome dele, mesmo que ela tivesse uma costura de má qualidade e tivesse sido retirada de uma mochila.

Apesar de todas as tentativas da Adidas de colocar suas camisas oficiais do Messi nas lojas o mais rápido possível, o clamor por elas - qualquer versão delas - provou ser tão grande que as falsificações inundaram o mercado global para suprir a falta.

Embora a empresa afirme que já tenha conseguido atender a grande parte dos pedidos em atraso, descobriu que ainda está vendendo camisas muito mais rápido do que consegue produzi-las, e não apenas nos Estados Unidos.

Em Buenos Aires, onde o status de Messi como um tesouro nacional foi selado com a vitória na Copa do Mundo, há camisas cor-de-rosa à venda em loja após loja e quiosque após quiosque ao longo da Calle Florida, uma das ruas de compras fervilhantes da capital argentina, e nas bancas do movimentado Mercado de San Telmo. Em alguns vendedores, as falsificações chegam a custar cerca de US$ 50.

Na Europa, onde as afiliações tribais aos clubes locais são profundas, as camisas do Miami de repente se tornaram comuns. Em uma sessão de treinamento para crianças do ensino fundamental no mês passado em Manchester, Inglaterra, a concentração habitual de equipamentos do Manchester United, Manchester City e Liverpool estava repleta de meia dúzia de camisas cor-de-rosa do Inter Miami, cada uma com o nome de Messi.

É difícil exagerar a escala da demanda. As vendas oficiais superaram todas as referências que a Adidas poderia ter imaginado, disse Southard: mais do que o frenesi que acompanhou a mudança de David Beckham para o Los Angeles Galaxy em 2007; além da corrida provocada pelo retorno de Ronaldo ao Manchester United em 2021; além do clamor pela camisa da Argentina de Messi após o Qatar 2022.

O Inter Miami é agora a camisa de futebol da Adidas mais vendida na América do Norte, à frente de todos os cinco clubes europeus famosos que a marca tradicionalmente considera como as joias da coroa de seu portfólio: Manchester United, Real Madrid, Juventus, Bayern de Munique e Arsenal.

Desde julho, a Fanatics, que domina o setor de vestuário esportivo nos Estados Unidos, vendeu mais camisas de Messi do que de qualquer outro jogador de futebol e de qualquer outro atleta, exceto o quarterback do Philadelphia Eagles, Jalen Hurts. Nenhum jogador, em nenhum esporte, vendeu mais camisas no site nas primeiras 24 horas após trocar de time do que Messi em julho.

Sua chegada cinematográfica à MLS - com um gol no final do jogo em sua estreia em 22 de julho - chegou tarde demais para salvar a temporada do Inter Miami. Messi só voltará a jogar de rosa no próximo ano.