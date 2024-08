Campos Neto: BC estará sempre com o ‘dedo no gatilho’ para intervir no câmbio se precisar

“A gente chegou muito perto de pensar em fazer intervenção em alguns momentos. Significa que o Banco Central vai atuar se for preciso, e está sempre ali com o dedo no gatilho”, declarou em participação na conferência anual do Santander. O presidente do BC apontou que o fato de o câmbio ser flutuante não significa que nunca haverá uma intervenção.

Ele ponderou, no entanto, que as intervenções no câmbio precisam ser cuidadosas para evitar transbordamento a outros mercados. Mais uma vez, Campos Neto ressaltou que o BC só intervém quando há disfuncionalidade no câmbio, observando também um princípio de separação no qual a política monetária é para juros, enquanto a estabilidade financeira é assegurada via medidas macroprudenciais.