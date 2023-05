Campos Neto confirma que BC quer fazer pesquisas com empresários sobre perspectivas para a economia

SÃO PAULO E BRASÍLIA – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o banco tem a ideia de fazer uma pesquisa com empresários sobre como eles estão entendendo o processo inflacionário. A informação foi antecipada ontem pelo Estadão.

Em entrevista à GloboNews, o presidente do BC disse que essa proposta faz parte de um assunto mais amplo e de um processo para melhorar a parte de pesquisas do banco. A ideia do BC, segundo apurou o Estadão, é fazer um novo indicador para monitorar as expectativas do ponto de vista das empresas.

O Banco Central hoje capta as expectativas de mercado por meio do boletim Focus, uma pesquisa coletada apenas com representantes do mercado financeiro. O Focus traz a evolução gráfica e o comportamento semanal das projeções para índices de preços, atividade econômica, câmbio, taxa básica de juros (Selic), entre outros indicadores. As projeções são do mercado, não do BC.

Campos Neto argumentou que muitas vezes ouve que as pesquisas de inflação geralmente são realizadas com economistas, mas que o viés desse grupo difere de outros da sociedade.

Banco Central passará a fazer pesquisas com empresários Foto: DIDA SAMPAIO/ESTADAO

Campos Neto citou que há na Fundação Getulio Vargas (FGV), por exemplo, pesquisas que medem a percepção dos consumidores – e que, em geral, mostram uma visão de preços mais altos do que a dos economistas.

Ele acrescentou que nos Estados Unidos, onde há uma produção ampla de pesquisas, levantamentos também mostram que economistas costumam ter uma visão mais comedida da inflação que outros grupos.