‘Para o Brasil, é importante que a Argentina dê certo’, diz Campos Neto

BRASÍLIA - O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou nesta terça-feira, 5, de uma videoconferência com Luis Caputo, ministro da Fazenda da Argentina escolhido pelo futuro presidente, Javier Milei. Campos Neto estava em um almoço promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE).

“Para o Brasil, é importante que a Argentina dê certo. A Argentina é exemplo que abandona meta fiscal e monetária, teve um problemaço e precisa recuperar essa credibilidade”, disse.

Ele pontuou que soluções de curto prazo cobram um custo alto para médio e longo prazo e pontuou que a Argentina terá de fazer um ajuste fiscal muito apertado, que poderá afetar o aspecto político também.

Em relação ao Brasil, o presidente do Banco Central afirmou que o ambiente global tem favorecido o País e que 2023 está sendo um ano melhor do que o esperado, mas que há desafios para o próximo ano.

Javier Milei foi eleito para a presidência da Argentina; novo governo do país vizinho deve ter políticas completamente opostas às do atual Foto: Anita Pouchard Serra / Bloomberg

“Estamos em um ambiente que tem favorecido o Brasil, 2023 foi um ano bem melhor do que o esperado. Lembrando que tínhamos projeção de crescimento de 0,5%. Ouvi várias vezes que crédito ia colapsar, os juros fariam empresas quebrar, desemprego iria explodir. Não aconteceu nada disso, ao contrário”, afirmou.

Campos Neto destacou que, na política monetária, nem sempre o patamar dos juros em si é o mais importante, mas a credibilidade que ele gera, para a tomada de decisões futuras. “Entendemos que o processo de inflação não está ganho, mas se encaminha conforme o esperado”, disse.

Ele ponderou que a expectativa fiscal ainda está desancorada e, na monetária, a inflação futura levemente acima da meta. “É importante fazer o dever de casa, apesar uma mensagem de consolidação fiscal, de que trabalhamos juntos, monetário e fiscal”, disse.

Ele reiterou que 2024 terá desafios. “É difícil cortar gastos, mas tem que ter sinalização fiscal de equilíbrio”, falou sobre as ações já encaminhadas pelo governo e ainda em tramitação no Congresso.

Do ponto de vista do BC, ele disse ser importante entender que o processo de melhora está em curso, mas 2024 terá grandes desafios.

Mais cedo, Campos Neto fez uma explanação sobre o cenário externo e pontuou que a pandemia sincronizou ciclos de crescimento dos países, que exigiram remédios para as políticas fiscal e monetária. Ele ponderou que os gastos do mundo desenvolvido com a pandemia foram maiores que dos emergentes e pobres e que em algum momento essa conta será cobrada.

O presidente do BC destacou que países como o Brasil, que iniciaram o processo contracionista mais cedo, já têm o benefício de redução dos juros, o que ainda não está ocorrendo no mundo desenvolvido. “A taxa de desinflação está em curso, mas é lenta, o que deixará taxa de juros dos países desenvolvidos mais alta”, pontuou.