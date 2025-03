Canadá contra-ataca na guerra comercial de Trump com tarifas sobre aço e alumínio dos EUA

O Canadá anunciou nesta quarta-feira, 12, novas tarifas de 25% sobre cerca de 30 bilhões de dólares canadenses (US$ 20,8 bilhões) de produtos fabricados nos Estados Unidos, incluindo aço e alumínio, depois que o governo Trump avançou com taxas globais sobre as importações desses dois materiais.

As medidas retaliatórias do Canadá também se aplicarão a itens de consumo, como computadores e artigos esportivos. Os novos impostos correspondem às tarifas dos EUA "dólar por dólar" e entrarão em vigor às 12h01, horário de Nova York, na quinta-feira, 13, disse o ministro canadense das Finanças, Dominic LeBlanc. LeBlanc disse que o governo não teve escolha. "Com essas tarifas mais recentes sobre o aço e o alumínio canadenses, o governo dos EUA está mais uma vez inserindo perturbação e desordem em uma parceria comercial incrivelmente bem-sucedida", disse ele.

Estratégia do Canadá tem sido contra-atacar imediatamente toda vez que o presidente dos EUA, Donald Trump, impuser novas tarifas Foto: Nathan Denette/AP

A medida ressalta a estratégia do governo canadense — contra-atacar imediatamente toda vez que o presidente dos EUA, Donald Trump, impuser novas tarifas — depois que uma ofensiva de meses em Washington não conseguiu fazer com que a Casa Branca isentasse o Canadá de suas tarifas.

Ao mesmo tempo, as autoridades canadenses afirmam que continuam a procurar uma saída para a guerra comercial. LeBlanc deve se reunir com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, na quinta-feira, e terá a companhia do primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, e do ministro da Indústria canadense, François-Philippe Champagne.

O objetivo é ter um “plano coerente” até o prazo final de 2 de abril para as tarifas recíprocas dos EUA, disse LeBlanc aos repórteres em Ottawa. “Minha mensagem para Lutnick será: os mercados falam com você”, acrescentou Champagne.

No total, a retaliação canadense afetará 12,6 bilhões de dólares canadenses em produtos de aço, 3 bilhões de dólares canadenses em alumínio e 14,2 bilhões de dólares canadenses em outros itens.

A União Europeia também anunciou retaliação contra as tarifas de metal de Trump, impondo suas próprias taxas sobre até € 26 bilhões (US$ 28,3 bilhões) em produtos americanos. Melanie Joly, ministra das Relações Exteriores do Canadá, disse que a resposta foi coordenada com a UE. Ela também disse que o Canadá “desejará fazer mais com a Europa” em matéria de defesa.

Joly disse que abordará as tarifas com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, na reunião dos ministros das Relações Exteriores do Grupo dos Sete, que o Canadá sediará nos próximos três dias em uma região rural de Quebec. Precisamos lutar contra esse absurdo”, disse Joly, acrescentando que o governo canadense também precisa “encontrar saídas”.

Na semana passada, o governo do primeiro-ministro Justin Trudeau impôs tarifas sobre 30 bilhões de dólares canadenses de produtos norte-americanos — incluindo centenas de itens de consumo como bebidas alcoólicas, cosméticos e manteiga de amendoim — em resposta à medida de Trump de impor tarifas de 25% sobre muitos produtos canadenses.