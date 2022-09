‘Já passou da idade’: Candidato a emprego é recusado em empresa de RH por ter 45 anos

Carlos Augusto Luchetti Junior, de 45 anos, publicou em seu perfil no LinkedIn a resposta que obteve após enviar um currículo para apreciação da RHi, uma empresa de recrutamento e seleção na cidade catarinense de São José. “Cancela, já passou da idade.”

A situação discriminatória pela qual Luchetti passou tem nome. Trata-se do “etarismo”, baseada no estereótipo de idade. Isso costuma afetar principalmente a faixa etária acima dos 50 anos. Embora nem sempre explícito, é um preconceito que causa prejuízos sociais importantes, especialmente no mercado de trabalho.

No País, 26% da população tem mais de 50 anos, e as oportunidades de emprego para essa faixa etária ainda são restritas. Em muitas empresas, a participação desse grupo não ultrapassa os 10% do time, conforme estudo da plataforma de realocação Maturi e da EY Brasil.

Após a repercussão, a RHi se manifestou sobre o ocorrido. A empresa disse que “a forma como o retorno chegou ao candidato jamais foi utilizada como abordagem direta de devolutiva em nossos processos seletivos, tanto como em nossa comunicação interna” e que “a linguagem foi totalmente inapropriada e equivocada e o termo ‘cancela’ era tão somente para sinalizar um equívoco de agendamento da entrevista com o candidato, uma vez que seu perfil era acima do desejado para a vaga que demandava um perfil júnior”.

“Imediatamente, após identificarmos o ocorrido, entramos em contato com o candidato, os fatos foram esclarecidos e nos retratamos sobre essa situação a qual também repudiamos e que jamais irá se repetir”, disse a RHi.