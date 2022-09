Capacidade de mobilização de Bolsonaro reflete postura ‘politicamente incorreta’? Leia o artigo

As manifestações do dia 7 de setembro em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil foram impressionantes. Apesar da mobilização de grande aparato de segurança por parte dos governos estaduais, municipais e federal, que poderia afugentar os manifestantes, milhões de pessoas foram às ruas em todo o País, de forma pacífica e ordeira, para comemorar o Bicentenário e mostrar apoio ao presidente Jair Bolsonaro em sua tentativa de reeleição. A grande participação mostra uma capacidade de mobilização popular única na história do País pelo presidente Bolsonaro.

A oposição reagiu negativamente, censurando a apropriação por parte do presidente-candidato de uma data cívica nacional que, segundo os opositores, deveria ser caracterizada por uma postura politicamente neutra e não ser utilizada eleitoralmente para apoiar a campanha presidencial.

Para a oposição, ainda que mais contido que o pronunciado na comemoração do 7 de Setembro de 2021, o discurso do presidente, principalmente nos palanques não oficiais, não respeitou a liturgia do cargo e foi homofóbico, agressivo com os candidatos da oposição e parcial.

Do outro lado, para os apoiadores do presidente, dada a proximidade das eleições, seria impossível separar os dois personagens.

Bolsonaro esteve em manifestações em Brasília e no Rio de Janeiro no Bicentenário da Independência

Essa é, a nosso ver, uma questão menos importante neste momento. O ponto fundamental a ser discutido e entendido, e que não tem sido devidamente analisado pelos “especialistas”, é: por que o presidente Bolsonaro tem essa capacidade, “nunca antes vista na história deste país”, de mobilizar a população e colocar milhões de pessoas nas ruas?

Será porque o presidente não é “politicamente correto” e não obedece à liturgia do cargo também em sua postura, como, por exemplo, ao colocar o empresário Luciano Hang entre ele e o presidente de Portugal no palanque presidencial?

Será por seu discurso de resgate do patriotismo, redução do tamanho do Estado, defesa da propriedade privada, combate à corrupção, valorização da polícia? Pela sua postura religiosa de não flexibilização do aborto e não descriminalização das drogas? Ou será pelo conjunto da obra?

As respostas a essas questões vão definir quanto do personalismo do atual presidente vai sobreviver após sua saída do poder e que país nos espera no futuro. Afinal, são essas respostas que vão definir qual é, efetivamente, a vontade popular e, em uma democracia, é isso que define o futuro.