A Capital One Financial disse que comprará a Discover Financial Services por US$ 35 bilhões, em uma transação que reuniria duas das principais empresas de cartões de crédito dos Estados Unidos e, potencialmente, sacudiria a indústria de pagamentos, que é amplamente dominada por Visa e Mastercard.

Os acionistas da Discover Financial receberão ações da Capital One avaliadas em quase US$ 140. Isso é um prêmio significativo em relação aos US$ 110,49 das ações da Discover no fechamento de sexta-feira, 16.

Sinalização é vista do lado de fora de um Banco Capital One em Manhattan, Nova York. Foto: Andrew Kelly/Reuters

O acordo une duas das maiores empresas de cartões de crédito que não são bancos, como JPMorgan Chase e Citigroup, com a notável exceção da American Express. Também reúne duas empresas cujos clientes são em grande parte semelhantes: frequentemente americanos que estão procurando por cashback ou modestas recompensas de viagem, em comparação com os cartões de crédito premium dominados por AmEx, Citi e Chase. "Este mercado dominado pelos grandes players vai diminuir um pouco mais agora", disse Matt Schulz, analista-chefe de cartões de crédito da LendingTree. Também dará à rede de pagamentos da Discover um parceiro importante de cartão de crédito de uma forma que poderia tornar a rede de pagamentos um grande concorrente novamente.

A indústria de cartões de crédito dos EUA é dominada pela duopólio Visa-Mastercard, com a AmEx em um distante terceiro lugar e a Discover em um quarto lugar ainda mais distante. Não está claro se a Capital One adotará o sistema de pagamento da Discover ou se poderá criar uma rede de pagamento que permita o uso paralelo da Discover e de uma segunda rede de pagamento como Visa.

“Nossa aquisição da Discover é uma oportunidade singular de reunir duas empresas muito bem-sucedidas com capacidades e franquias complementares, e construir uma rede de pagamentos que possa competir com as maiores redes e empresas de pagamentos”, disse Richard Fairbank, presidente do conselho e CEO da Capital One, em um comunicado.

Com sua compra da Discover, a Capital One está apostando que os americanos continuarão a usar cada vez mais seus cartões de crédito e manterão saldos nessas contas para acumular juros das faturas não pagas. No quarto trimestre de 2023, os americanos tinham US$ 1,13 trilhão em seus cartões de crédito, e os saldos agregados das dívidas das famílias aumentaram US$ 212 bilhões, 1,2%, segundo os dados mais recentes do Federal Reserve de Nova York.

À medida que acumulam dívidas dos cartões, os consumidores também estão pagando taxas de juros mais altas. A taxa de juros média em um cartão de crédito bancário é de aproximadamente 21,5%, a mais alta desde que o Federal Reserve começou a acompanhar os dados em 1994.

A Capital One tem um modelo de negócios de longo prazo que procura clientes que manterão um saldo em seus cartões, mirando naqueles com pontuações de crédito mais baixas do que a American Express ou mesmo a Discover. Ao mesmo tempo, os dois credores tiveram que aumentar suas reservas contra a possibilidade de inadimplência crescente.

Depois de lutar contra a inflação por mais de dois anos, muitos americanos de baixa e média renda gastaram suas economias e estão aumentando cada vez mais as dívidas de seus cartões de crédito e assumindo empréstimos pessoais.

As reservas adicionais pesaram nos lucros de ambos os bancos. No ano passado, o lucro líquido disponível para os acionistas comuns da Capital One caiu 35% em relação a 2022, enquanto suas provisões para perdas com empréstimos dispararam 78% para US$ 10,4 bilhões.

O lucro anual da Discover afundou 33,6% em relação aos resultados de 2022, enquanto suas provisões para perdas de crédito mais que dobraram para US$ 6,02 bilhões. Os clientes da Discover carregam US$ 102 bilhões em saldos em seus cartões de crédito, 13% a mais que um ano antes. Enquanto isso, as taxas de inadimplência e de atraso de 30 dias aumentaram. Além de aumentar os depósitos bancários e as contas de empréstimos, a aquisição daria à Capital One acesso à rede de processamento de pagamentos da Discover. Embora menor do que os gigantes do setor Visa e Mastercard, a rede da Discover permitirá que a Capital One obtenha receita com as taxas cobradas por cada transação de comerciante que roda na rede. Tanto a Discover — que foi há muito tempo o Sears Card — quanto a Capital One começaram como empresas de cartões de crédito que se expandiram para outras ofertas financeiras, como contas correntes e poupanças. Espera-se que grupos de consumidores exerçam forte pressão sobre o governo Biden para garantir que o acordo seja bom para os consumidores, bem como para os acionistas.

“O acordo também apresenta enormes preocupações antitruste, dada a integração vertical do crédito da Capital One com a rede de cartões de crédito da Discover”, disse Jesse Van Tol, presidente e CEO da National Community Reinvestment Coalition. / AP