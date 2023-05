‘É fundamental ter ministério específico para agricultor familiar’, diz ministro

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu nesta quarta-feira, 3, a nova estrutura do governo com a divisão entre Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA).

“O agricultor familiar precisa mais da mão amiga do Estado. Por isso, é fundamental ter um ministério específico ligado a ele que cuide do crédito, da assistência técnica, da regularização fundiária, para que ele (agricultor familiar) possa desenvolver a sua atividade e ter rentabilidade maior. É uma decisão do governo e defendo aqui essa posição”, disse Fávaro durante audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados para apresentar as prioridades da pasta neste ano. “Tenho certeza que o ministro Paulo Teixeira (MDA) e sua equipe estarão capacitados a cuidar dos pequenos produtores.”

O MDA foi recriado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por meio da Medida Provisória (MP) 154/2023 enviada ao Congresso Nacional, que reestruturou a Esplanada dos Ministérios, e é avaliada pela Câmara. Na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, a área era vinculada ao Ministério da Agricultura por meio das Secretaria de Agricultura Familiar e da Secretaria de Assuntos Fundiários. Agora, o Congresso avaliará as alterações feitas pelo governo durante o estudo da MP. A bancada ruralista é contrária à saída das áreas de abastecimento, agricultura familiar e gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da Agricultura.

O ministro disse que a agricultura familiar e a empresarial não se distinguem pela geração de renda ou economia, mas sim pela diferença de condições, com o médio e o grande produtor podendo contratar agrônomo, engenheiro ambiental e em condições de buscar crédito. Fávaro observou também que as políticas públicas agrícolas tanto para pequenos agricultores quanto para médios e grandes produtores rurais são transversais, mesmo com a existência de pasta específica para tratar da agricultura familiar.

Sugestão foi apresentada durante Carlos audiência na Câmara dos Deputados. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

“O Serviço de Inspeção federal (SIF) continua no Ministério da Agricultura. Os laços que nos unem não serão separados. É só a mão amiga do Estado mais perto daqueles que precisam, pois temos vínculos que não se separam”, afirmou.

Fávaro defendeu a atuação transversal também em relação à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para além do MDA e da Agricultura, envolvendo o Ministério do Desenvolvimento Social e as pastas da Fazenda e Planejamento. “O Ministério da Fazenda tem de fazer parte desse compartilhamento. Não adianta não ter dinheiro. O Ministério da Fazenda tem de compartilhar conosco para termos recursos para fazer as políticas agrícolas”, acrescentou.

Segundo Fávaro, a reestruturação do governo não tem impacto econômico. “Não significa aumento de gasto ou muito pouco aumento de gasto, mas a possibilidade de termos políticas mais efetivas chegando na ponta”, afirmou.