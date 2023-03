Carne bovina: além da China, mais quatro países reabrem mercado ao Brasil, diz Itamaraty

Assim como a China, que reabriu o seu mercado para a carne bovina brasileira na quinta, 23, outros quatro países que haviam interrompido as compras da proteína já retiraram os embargos, afirma, em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE), sem informar quais seriam esses mercados.

Segundo a pasta, outros seis países continuam com as compras de carne bovina suspensas. São eles Bahrein, Casaquistão, Catar, Irã, Rússia e Tailândia.

O Brasil suspendeu suas exportações de proteína vermelha para China, em 23 de fevereiro, após o registro de um caso atípico de vaca louca, no Pará. Além do gigante asiático, alguns mercados também proibiram a importação. O Itamaraty disse que a reabertura do mercado chinês aconteceu após “intensas gestões diplomáticas”, seguidas da visita do Ministro da Agricultura à China. “Por meio de monitoramento ativo, o MRE detectou riscos de fechamento em 15 países.”

Palácio do Itamaraty, em Brasília, sede do Ministério das Relações Exteriores Foto: Agência Brasil/Arquivo

A China é o maior comprador de carne bovina do Brasil. Em 2022, as exportações do produto do Brasil para a China somaram cerca de US$ 7,5 bilhões, o equivalente a 1,1 milhão de toneladas de proteína.