Desenrola: Carrefour anuncia parceria com programa para negociação de dívidas em seus supermercados

O Banco Carrefour, o braço financeiro do Grupo Carrefour Brasil, anunciou nesta quarta-feira, 26, uma parceria com o programa federal Desenrola, que visa a renegociação de dívidas. De acordo com o banco, a adesão ao programa tem como objetivo clientes que possuem cartões Carrefour e Atacadão.

Para essa primeira fase do programa Desenrola Brasil, que contempla inadimplentes com instituições financeiras e com renda até R$ 20 mil, o Banco Carrefour diz que as condições especiais oferecidas podem atender aproximadamente um milhão de clientes. De acordo com a empresa, as ofertas de desconto na inadimplência chegam a 90%, e a negociação pode ser realizada em até 30 meses para pagar, sem cobrança de juros.

Clientes que possuem cartão Carrefour ou Atacadão podem acessar o portal de negociação de dívidas dos supermercados para consultar ofertas para resolver inadimplência. Foto: REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

Para fazer parte do programa de negociação de dívida do Carrefour Brasil, o cliente deve acessar o Portal de Negociação do cartão Carrefour ou Atacadão e preencher seu CPF e data de nascimento.

O Desenrola Brasil é um programa do governo federal em vigor desde o dia 17 de julho que visa a renegociação de dividas. O programa será executado em três etapas. As duas primeiras, em vigor atualmente, incluem a desnegativação de dívidas de até R$ 100 reais e renegociação de dívidas bancárias. A terceira etapa, que ocorrerá em setembro, terá adesão de devedores com renda de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no CadÚnico e com dívidas cujos valores de negativação não ultrapassem o valor de R$ 5 mil.