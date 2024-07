A Eve Air Mobility, empresa controlada pela Embraer, apresentou no último domingo, 21, o primeiro protótipo em escala real da sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL), conhecida como “carro voador”. A apresentação ocorreu na 45ª edição do Farnborough Airshow, no Reino Unido. O protótipo foi produzido na unidade da Embraer de Gavião Peixoto. O planejamento da empresa é lançar a aeronave em 2026.

"Com dedicação e competência extraordinárias, nossa equipe de engenheiros conseguiu montar com sucesso nosso primeiro protótipo em escala real", disse Johann Bordais, CEO da Eve, em comunicado. "Agora, devemos focar na preparação de uma rigorosa bateria de testes." Na etapa de testes, a empresa vai avaliar de forma cuidadosa a operacionalização da aeronave, para aprimorar suas funcionalidades e design. "(Essa fase) garante que nosso eVTOL atenda aos altos padrões e expectativas que estabelecemos para desempenho e segurança", explicou Johann.

'Carro voador' da Embraer tem rotores voltados para a decolagem vertical e asas fixas para voos de cruzeiro. Foto: Eve/Divulgação

De acordo com a Embraer, o “carro voador” tem uma configuração com rotores voltados para a decolagem vertical e asas fixas para voos de cruzeiro, momento em que a aeronave mantém uma altitude e velocidade constantes após decolar e antes de pousar.

A Eve também está desenvolvendo um amplo portfólio de soluções agnósticas, ou seja, que não dependem de um tipo específico de tecnologia, software, hardware, ou sistema operacional para funcionar. Um exemplo é o Vector, software único de gerenciamento de tráfego aéreo urbano para otimizar e expandir as operações de mobilidade aérea urbana em todo o mundo.