Estados Unidos vivem ‘corrida do lítio’ bilionária, com o impulso dos carros elétricos

A trilha de caminhada de Kings Mountain, conhecida como Cardio Hill, tem vista para um poço cheio de água da chuva do tamanho de um lago, mas o terreno escarpado situado a cerca de 30 milhas a oeste de Charlotte é agora um dos imóveis mais preciosos dos Estados Unidos.

Sob esse terreno há uma mina que está estagnada desde a década de 1980 e acredita-se que contenha um dos maiores depósitos de lítio do país, um ingrediente essencial para as baterias necessárias para alimentar veículos elétricos.

A Albemarle Corporation, a maior produtora de lítio do mundo, está tentando reviver a mina e capitalizar o impulso do governo Biden para desenvolver um setor doméstico de veículos elétricos. Esse é apenas um dos vários projetos em andamento na Carolina do Norte, onde as empresas estão correndo para garantir licenças para investimentos multibilionários em lítio, em parte para tentar se beneficiar dos incentivos lucrativos incluídos na nova lei climática do presidente Biden.

Na quinta-feira, a secretária do Tesouro, Janet L. Yellen, viajou para a Carolina do Norte para visitar a Livent, uma empresa de processamento de hidróxido de lítio que atualmente obtém seu lítio do Canadá e da Argentina. A empresa expandiu sua fábrica em Bessemer City, Carolina do Norte, e aumentou sua capacidade de fabricação em 50%, uma decisão que atribuiu à Lei de Redução da Inflação, que contém incentivos fiscais para veículos elétricos fabricados nos Estados Unidos.

Depósitos de espodumênio, mineral de onde se extrai o lítio, visíveis nas Montanhas Kings, na Carolina do Norte Foto: Travis Dove/The New York Times

Durante sua turnê, Yellen disse que os Estados Unidos estavam progredindo na redução de sua dependência da China por meio de suas iniciativas de energia.

“As principais cadeias de suprimentos em áreas como energia limpa estão excessivamente concentradas na China, em parte devido a práticas injustas de não comercialização ao longo de décadas”, disse Yellen. “Com aumentos maciços na capacidade de fabricação doméstica, nosso país se tornará menos dependente de outros países para os insumos de que precisamos e faremos grandes avanços em direção à segurança energética.”

Yellen sugeriu que investimentos como os da Carolina do Norte reduziriam os custos de energia e trariam salários mais altos para as comunidades de baixa renda.

No entanto, nem todo mundo nesse Estado está recebendo bem o renascimento da mineração de lítio. Os vizinhos dos projetos de minas propostos tentaram inviabilizar os planos de iniciar as escavações, levantando preocupações sobre a poluição, a erosão do solo e a liberação de produtos químicos tóxicos, como o arsênico, que poderiam contaminar os suprimentos de água locais. Alguns especialistas em meio ambiente alertam que os promotores do lítio como uma solução de energia verde ignoram a intensidade de carbono da mineração do material, comparando-a ao fracking ou à mineração de carvão.

“A verdade é que a extração de lítio causa um impacto tremendo no meio ambiente”, disse Marco Tedesco, professor pesquisador do Lamont-Doherty Earth Observatory da Universidade de Columbia.

A Carolina do Norte já foi um centro de produção de lítio, mas o setor fracassou décadas atrás em meio à concorrência estrangeira e à falta de demanda doméstica. Isso vem mudando desde que a lei climática e tributária de 2022 criou grandes subsídios para a construção de uma cadeia de suprimentos de veículos elétricos nacionais que pudesse competir com a China. Estados como a Carolina do Norte se beneficiaram da corrida do lítio e se tornaram fronteiras em um Cinturão de Baterias emergente.

O governo Biden buscará reforçar ainda mais a produção doméstica na sexta-feira, quando divulgará as regras propostas que ditarão até que ponto as empresas estrangeiras, principalmente na China, poderão fornecer peças e produtos para veículos fabricados nos Estados Unidos, que receberão bilhões de dólares em subsídios.

Eric Norris, presidente de armazenamento de energia da Albemarle, disse que a lei ajudou a revitalizar um setor que havia sido prejudicado pela globalização e por um mercado fraco para produtos de lítio nos Estados Unidos.

“Quando você obtém uma forma de política que diz que todos nós queremos que você construa e que há dinheiro para você, então você tira o risco da equação”, disse Norris. “É uma forma de competir globalmente em um setor no qual, francamente, não estávamos investindo ou prestando tanta atenção.”

Ele acrescentou: “Vocês conhecem a história - a China tem prestado muita atenção.”

A Albemarle recebeu aproximadamente US$ 250 milhões em subsídios federais no ano passado, por meio de programas do Departamento de Defesa e do Departamento de Energia, para promover a produção doméstica de lítio. Ela é uma das várias empresas da Carolina do Norte que estão acelerando rapidamente as operações de extração e processamento de lítio, que é essencial para o fluxo de eletricidade dentro de uma bateria, que pode ser vendida para as montadoras de automóveis.

Trilha nas Montanhas Kings, na Carolina do Norte, onde há reservas de lítio com minas que podem ser revividas Foto: Travis Dove/The New York Times

Embora tenha havido progresso na expansão do setor de lítio da Carolina do Norte, há muitos obstáculos quando se trata de permissões e do ritmo de aprovações de que os produtores precisam para avançar com seus planos. A reação política contra os veículos elétricos, muitas vezes alimentada pelos republicanos, incluindo o ex-presidente Donald J. Trump, também apresenta obstáculos. E os preços do hidróxido de lítio caíram drasticamente este ano em meio à diminuição da demanda global, aumentando a pressão financeira que as empresas estão enfrentando para que seus investimentos sejam compensados.

A Albemarle tem feito uma extensa campanha de divulgação na comunidade para enfrentar as preocupações com sua proposta de mina. Isso incluiu reuniões em prefeituras, visitas públicas regulares ao local e um escritório dedicado em uma farmácia convertida, onde os residentes podem visitar para fazer perguntas. No entanto, mesmo que o processo de licenciamento ocorra sem problemas, a empresa não espera que a mina possa operar até 2027 ou 2028.

No condado de Gaston, na Carolina do Norte, a Piedmont Lithium vem lutando para obter o apoio das autoridades locais que supervisionam o zoneamento de seu projeto Carolina Lithium. A empresa projeta que poderá produzir 30 mil toneladas métricas de lítio para baterias por ano quando sua mina e usinas de processamento estiverem em operação. Ela planeja contratar 500 trabalhadores com um salário médio de mais de US$ 80 mil por ano.

“Nós nos vemos na vanguarda do que o emprego de mão de obra qualificada tem a oferecer às pessoas em termos de oportunidades salariais”, disse Patrick H. Brindle, diretor de operações da Piedmont.

Mas muitos residentes continuam céticos quanto ao que uma mina significará para sua comunidade. Em uma reunião do Conselho de Comissários do Condado de Gaston, em agosto, os proprietários de imóveis manifestaram preocupação com o tráfego e o barulho associados à mina e expressaram receio de que produtos químicos tóxicos se infiltrem no sistema de água.

“Por que eu deveria ser financeiramente devastado para que eles possam ganhar bilhões de dólares?” perguntou Sandra Foster, cuja casa fica perto da mina proposta.

Os veículos elétricos têm o objetivo de reduzir as emissões de carbono e melhorar a saúde do meio ambiente, mas em muitos dos projetos em todo o país as autoridades locais estão preocupadas com os riscos ambientais de curto prazo decorrentes da transição.

Chad Brown, membro do conselho, disse que não havia certeza de que a Piedmont obteria suas licenças, observando que a comunidade está “revoltada”.

“Todo mundo se preocupa com o meio ambiente”, disse Brown.

Os desafios foram ampliados pelo fato de que a transição para a tecnologia de energia limpa tem sido objeto de reação política de muitos legisladores republicanos.

No ano passado, o representante estadual da Carolina do Norte, Ben Moss, um republicano, apresentou uma legislação que proibiria carregadores de veículos elétricos gratuitos, a menos que bombas de gasolina gratuitas fossem disponibilizadas no mesmo local.

Entretanto, outros legisladores republicanos, como o senador Thom Tillis, da Carolina do Norte, têm apoiado o renascimento da mineração de lítio no Estado. O governador democrata do Estado, Roy Cooper, disse que o meio ambiente precisa ser protegido, mas que ter uma mina que possa fornecer matéria-prima para baterias de veículos elétricos é um desenvolvimento positivo.

E as autoridades locais podem estar relutantes em recusar milhares de empregos novos e bem remunerados.

“Minha impressão é que os possíveis benefícios disso serão grandes o suficiente para que qualquer uma dessas considerações políticas fique em segundo plano”, disse Mark Curtis, professor de economia da Wake Forest University que pesquisa empregos na área de energia verde.

Yellen disse na quinta-feira que estava ciente das preocupações ambientais, mas que o governo Biden apoiava a produção de lítio, desde que houvesse salvaguardas.

“Seria bom ver a mineração de lítio nos Estados Unidos, mas de uma forma ambientalmente adequada”, disse ela aos repórteres.