Carros elétricos: GM fecha acordo para clientes usarem rede de carregamento rápido da Tesla

NOVA YORK - A General Motors afirmou que seus futuros veículos elétricos usarão o mesmo hardware de carregamento usado pela Tesla, um movimento que visa endossar a tecnologia da empresa de Elon Musk como padrão da indústria.

Nesta quinta-feira, 8, a GM disse que a Tesla concordou em dar aos seus clientes acesso a 12 mil carregadores rápidos, conhecidos como Superchargers, a partir do próximo ano. Esses clientes da GM precisarão de um adaptador para usar os carregadores, porque os veículos da empresa usam uma porta de carregamento diferente.

A partir de 2025, a GM começará a fabricar veículos elétricos com a porta compatível com o carregador da Tesla. A CEO da GM, Mary Barra, disse que dar aos clientes da empresa acesso aos equipamentos acelerará a adoção de veículos do tipo e que a mudança em modelos futuros “poderia ajudar a mover a indústria em direção a um único padrão de carregamento norte-americano”.

Acordo da GM é semelhante ao que a Ford e a Tesla delinearam no mês passado, segundo o qual os clientes da Ford poderão usar mais de 12 mil carregadores da companhia de Elon Musk Foto: Mike Blake/Reuters

O acordo é semelhante ao que a Ford e a Tesla delinearam no mês passado, segundo o qual os clientes da Ford poderão usar mais de 12 mil carregadores. A Ford também disse que adotaria o mesmo hardware de carregamento que a Tesla usa quando a montadora de Dearborn, Michigan, começar a introduzir uma nova linha de veículos elétricos em cerca de dois anos.

Por enquanto, ambas as montadoras dizem que o acesso à rede de carregamento da Tesla é um grande benefício para seus clientes de carros elétricos porque expande instantaneamente o número de locais a que podem ser ligados, mesmo que precisem de um adaptador para conectar./Dow Jones Newswires