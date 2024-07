Carros elétricos têm sido desastrosos para as locadoras e podem ficar mais difíceis de alugar

Se você deseja experimentar um carro elétrico, o aluguel pode ser uma opção acessível. Mas encontrar um pode se tornar, em breve, muito mais difícil.

PUBLICIDADE Os veículos elétricos têm sido financeiramente desastrosos para as empresas de aluguel, especialmente para a Hertz, que em janeiro deste ano reduziu seus planos de adquirir 100 mil Teslas depois que os valores de revenda dos carros caíram muito mais rápido do que a empresa esperava. A experiência da Hertz teve um efeito assustador no setor, e muitas locadoras de veículos estão agora tentando vender veículos elétricos com grandes descontos. Pode levar algum tempo até que elas comecem a comprar novamente.

No ano passado, mais de 4% dos carros vendidos pelos fabricantes às empresas de aluguel eram elétricos, segundo a S&P Global Mobility. Neste ano, até o momento, esse número é de apenas 1,4%.

Em teoria, alugar um carro elétrico é uma ótima maneira de as pessoas experimentarem e se sentirem confortáveis com novos tipos de veículos, como carros movidos a bateria que não produzem emissões de escapamento. “O potencial que as empresas de aluguel podem ter para remodelar o comportamento do consumidor e ajudar a promover a adoção é fundamental”, disse Stephanie Valdez-Streaty, diretora de insights do setor na Cox Automotive. “Mas ainda há um longo caminho a percorrer.”

Empresas de aluguel de carros nos Estados Unidos tem sofrido com os carros elétricos Foto: ALEX SILVA / ESTADÃO

Valdez-Streaty disse que as empresas de aluguel de carros recentemente ofereceram boas ofertas em veículos elétricos, mas é improvável que elas durem, pois as empresas reduziram suas frotas desses carros.

A Hertz e outras empresas de aluguel de carros descobriram que oferecer aos clientes veículos elétricos com lucro era mais difícil do que esperavam. A maioria dos complexos de aluguel de carros nos aeroportos não tinha carregadores. Muitos locatários não estavam preparados para a rapidez com que os carros elétricos aceleravam, o que levou a mais acidentes e prêmios de seguro mais altos. E algumas empresas descobriram que não conseguiam obter peças de reposição para esses carros com a mesma rapidez que conseguiam para os carros a gasolina.

Publicidade

“Eles achavam que os veículos elétricos seriam mais simples, diretos e de manutenção mais barata”, disse Karl Brauer, analista executivo do iSeeCars.com, um site de busca de carros on-line. “Eles estão descobrindo que isso não é verdade.”

Em um comunicado, a Hertz disse que “continuará a oferecer aos nossos clientes a mais ampla escolha possível de marcas e modelos de veículos, incluindo elétricos”.

O maior problema para as empresas de aluguel foi a rápida desvalorização dos carros fabricados pela Tesla, a principal fabricante de carros elétricos. A empresa, liderada por Elon Musk, reduziu drasticamente os preços dos novos modelos no ano passado para sustentar as vendas. Isso fez com que os preços dos Teslas usados caíssem.

Um estudo divulgado no mês passado pela iSeeCars.com constatou que os veículos elétricos usados perderam valor mais rapidamente do que a média dos carros a gasolina usados neste ano e, em maio, pela primeira vez, custaram menos, em média, do que os carros a gasolina usados.

PUBLICIDADE Os valores de revenda são uma parte essencial do cálculo financeiro das locadoras, pois elas vendem geralmente os carros antes que eles acumulem muitos quilômetros. As locadoras de veículos registram perdas quando vendem carros por um valor menor do que o esperado. Nos primeiros três meses do ano, a diminuição do valor da frota elétrica da Hertz reduziu seu lucro em US$ 195 milhões. As empresas de aluguel “dependem 100% dos valores residuais”, disse Shay Natarajan, sócio da Mobility Impact Partners, uma empresa de capital privado que investe em transporte sustentável. “É um modelo de negócios muito difícil.” James Iovino, que mora em Baldwin, Nova York, listou cerca de nove veículos elétricos no site de compartilhamento de carros Turo. Mas ele saiu do negócio há cerca de um mês, depois que os preços dos veículos elétricos caíram.

Publicidade

“Fui prejudicado pelo mesmo motivo que a Hertz: Elon Musk abre a boca e o setor despenca”, disse ele.

Mas algumas empresas de aluguel de carros dizem que não estão se desfazendo de carros movidos a bateria devido à recente queda nos preços.

Em alta Economia ‘Existe erro de leitura do mercado sobre intenção do governo no fiscal’, diz CEO do Banco XP Quem é Anant Ambani, filho do homem mais rico da Ásia que teve casamento bilionário Foco constante em qualidade garante atendimento de excelência na Hapvida NotreDame Intermédica A Enterprise Mobility tem vários milhares de veículos elétricos disponíveis nos Estados Unidos, Canadá e Europa, e adicionará mais dependendo da demanda do mercado, disse Mike Wilmering, porta-voz da empresa. A Enterprise também está trabalhando para disponibilizar mais carregadores para seus clientes. “Estamos analisando além do número de carregadores disponíveis e trabalhando para identificar as necessidades e o acesso à energia, tanto em nossas localidades quanto nas comunidades que atendemos”, disse Wilmering. “Queremos que os clientes tenham uma ótima experiência com os veículos elétricos e estamos mantendo-os no centro de nossa estratégia de longo prazo.” Algumas pessoas que nunca dirigiram um veículo elétrico enfrentam uma curva de aprendizado acentuada quando recebem um carro movido a bateria. Normalmente, as empresas de aluguel não têm pessoal para dar um tutorial aos clientes. A Hertz, por exemplo, oferece informações on-line para locatários de veículos elétricos e envia instruções por e-mail. Tom Moore e sua esposa alugaram um Tesla em uma locadora Hertz em Portland, Oregon, no ano passado, como um teste para comprar um carro elétrico. Sua esposa, que dirigiu a maior parte do tempo, pediu a um vizinho que tem um Tesla em Mountain View, na Califórnia, uma aula antes da viagem. Foi uma boa ideia: os funcionários da Hertz não ofereceram nenhuma instrução antes de entregar o chaveiro.

Publicidade

“Eles apenas disseram: ‘Esta é a sua vaga de estacionamento’”, disse Moore.

A Hertz disse que “aprendeu muito como pioneira no mercado de aluguel de veículos elétricos e, à medida que alinhamos nossa frota com a demanda dos consumidores, estamos focados em aprimorar continuamente a experiência de aluguel, o que inclui facilitar e recompensar todos os clientes”.

O reabastecimento tem sido outro problema. Muitas empresas de aluguel esperam que os clientes recarreguem os veículos elétricos até cerca de 70% antes de devolvê-los. Isso significa que os clientes devem planejar parar em um carregador próximo ao final de suas viagens, o que nem sempre é fácil de fazer quando as pessoas estão tentando pegar voos e não há carregadores rápidos suficientes perto do centro de aluguel de carros.

As locadoras não querem ser responsáveis pelo carregamento porque gostam de colocar os carros de volta na estrada rapidamente. Também pode ser difícil para as locadoras instalarem carregadores nos aeroportos.

“Os aeroportos são notoriamente hostis ao desenvolvimento de infraestrutura elétrica”, disse Raghu Iyengar, executivo da Volkswagen of America, cujas funções incluem vendas para locadoras. A demanda das locadoras pelo veículo utilitário esportivo elétrico ID.4 da Volkswagen tem sido quase nula, disse ele.

As pessoas que alugam Teslas têm acesso à sua rede Supercharger, o maior sistema de carregamento rápido dos Estados Unidos. Mas a maioria dos Superchargers funciona apenas com carros da Tesla. As pessoas que alugam carros fabricados por montadoras como Kia, General Motors ou Polestar precisam usar carregadores oferecidos por outras operadoras, cada uma com seu próprio aplicativo de celular para pagamento. Os locatários também precisam estar cientes de que há poucos ou nenhum carregador rápido em muitas partes do país, especialmente nas áreas rurais.

Mas mesmo no coração do setor de tecnologia, dirigir um carro elétrico alugado pode ser difícil.

Publicidade

Kerry Dietz, uma arquiteta aposentada que mora em Springfield, Massachusetts, reservou o “especial do gerente” no ano passado na Thrifty Car Rental, que pertence à Hertz, durante uma viagem a Berkeley, Califórnia. Na época, ela tinha um Tesla e não estranharia a direção elétrica. Mas a Thrifty lhe deu um Polestar, um carro projetado na Suécia e fabricado na China que não podia usar a rede de carregamento da Tesla.

“Passei todo o tempo em que estivemos lá tentando encontrar um lugar para carregar — um lugar para carregar onde as coisas funcionassem”, disse Dietz. “Foi uma experiência realmente frustrante.”

À medida que os veículos elétricos se tornarem mais populares, as locadoras terão de descobrir como oferecê-los, disse Iyengar, da Volkswagen. “Haverá uma maré elétrica que elevará todos os barcos”, disse ele, “e o aluguel seguirá essa tendência.”