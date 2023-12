Carros elétricos usados encalham na Europa, China e EUA e emperram a venda de veículos novos

A troca de carros com motores de combustão pelo elétrico enfrenta um novo problema: os motoristas não querem comprar veículos elétricos usados, o que atrapalha o mercado de veículos novos. No mercado de segunda mão, avaliado em US$ 1,2 bilhão, os preços dos carros elétricos estão caindo mais rapidamente do que os de veículos com motor de combustão. Os compradores evitam comprá-los devido à falta de subsídios, ao desejo de esperar por uma tecnologia mais moderna e às deficiências na infraestrutura de carregamento.

Uma guerra de preços desencadeada pela Tesla e pelos modelos chineses mais competitivos deprimiu ainda mais os valores dos automóveis novos e usados, ameaçando os lucros de rivais como a Volkswagen AG e a Stellantis NV.

Leia também

Dado que a maioria dos veículos novos na Europa são vendidos por meio de leasing, os fabricantes de automóveis e as concessionárias que financiam estas transações tentam recuperar as perdas com a queda acentuada de preços, aumentando os custos dos empréstimos.

Impactos no mercado europeu

Esse movimento afeta a procura em alguns mercados europeus que estavam na vanguarda da troca de carros movidos a combustíveis fósseis. Alguns dos maiores compradores de carros novos, incluindo empresas de aluguel, estão reduzindo a participação de veículos elétricos porque perderam dinheiro nas revendas, como a Sixt SE, que retirou modelos Tesla da sua frota.

“Quando um carro perde 1% do seu valor, tenho 1% menos lucro”, disse Christian Dahlheim, que dirige o braço de serviços financeiros da VW. Os problemas com os carros elétricos de segunda mão, disse ele, têm o potencial de destruir bilhões de euros em lucros para a indústria em geral.

Motoristas não querem comprar veículos elétricos usados, o que atrapalha o mercado de veículos novos. Foto: AP

Continua após a publicidade

O receio é que esses problemas se intensifiquem no próximo ano, quando muitos dos 1,2 milhão de veículos elétricos vendidos na Europa em 2021 rescindirão os seus contratos de leasing de três anos e entrarão no mercado de segunda mão.

A forma como as empresas abordam esse problema será fundamental para os seus resultados financeiros, para a confiança dos consumidores e, em última análise, para a descarbonização - incluindo o plano da União Europeia de eliminar gradualmente as vendas de carros novos de combustão até 2035. “Não há procura de veículos elétricos usados “, disse Matt Harrison, diretor de operações da Toyota Motor na Europa. “Isso está realmente prejudicando os preços.”

As empresas podem direcionar carros movidos a bateria para startups de compartilhamento de viagens, mas há uma demanda limitada por parte dessas empresas. Os carros de combustão indesejados muitas vezes acabam na África, onde o seu mau estado causa problemas de poluição. Esse mercado está em grande parte fechado aos veículos elétricos porque não possui infraestrutura viável para carregamento das baterias.

Experiência chinesa

Subsídios lucrativos transformaram a China num gigante dos veículos elétricos, mas também produziram cemitérios de veículos elétricos abandonados. Movimentos semelhantes na Europa ou nos Estados Unidos podem reforçar os apelos dos políticos conservadores para reverter a ajuda à indústria de veículos elétricos, especialmente com a proximidade de eleições importantes nos EUA e na Europa em 2024.

Sinais de alerta em torno dos veículos elétricos apareceram no início deste ano, quando a Tesla começou a cortar agressivamente os preços em um esforço para impulsionar as vendas. Isso desencadeou uma guerra de preços à medida que outros fabricantes a seguiram, prejudicando a rentabilidade de alguns e provocando perdas já acentuadas para outros.

Os preços dos veículos elétricos usados caíram cerca de um terço no ano até outubro, em comparação com uma queda de apenas 5% no mercado global de usados, de acordo com dados de vendas do iSeeCars.com, um website que classifica automóveis e concessionárias. Os veículos elétricos usados demoram mais para serem vendidos do que os modelos a gasolina, mesmo após reduções significativas de preços, informou o grupo.

Continua após a publicidade

Na Alemanha, o maior mercado de automóveis da Europa, a maioria dos veículos novos são vendidos primeiro como carros de empresa ou de frota e depois vão para o mercado privado de segunda mão.

Mais de 90 dias de encalhe

Com a desaceleração das encomendas até mesmo de novos veículos elétricos, cada vez mais modelos usados estão encalhados por mais de 90 dias, o que significa que se tornaram “inventário de risco”, de acordo com o pesquisador de mercado da Deutsche Automobil Treuhand. “É preciso reduzir significativamente os preços apenas para que os clientes olhem para os veículos elétricos”, disse Dirk Weddigen von Knapp, que lidera um grupo que representa as concessionárias VW e Audi. Parte do problema é que a indústria está lidando com veículos elétricos usados pela primeira vez.

Embora os carros com motor a combustão possam ser rapidamente avaliados com base na idade e quilometragem, não existem testes de uso generalizado que determinem a qualidade de uma bateria, disse Weddigen von Knapp. A bateria representa cerca de 30% do valor de um veículo elétrico, percentual que deverá diminuir nos próximos anos, segundo a BloombergNEF. É certo que alguns veículos elétricos apresentam um bom desempenho mesmo após anos de uso, com desgaste da bateria menor do que o esperado, disse Mike Tyndall, analista do HSBC.

A reputação da Tesla

Os veículos da marca Tesla podem vender rapidamente no mercado de segunda mão devido à sua reputação como líder em tecnologia e às atualizações regulares do software.

O peculiar carro elétrico i3 que a BMW AG lançou há uma década até conquistou um público fiel. Ainda assim, a maioria dos consumidores permanece reticente em comprar veículos elétricos usados. Os fabricantes já estão trabalhando em novas tecnologias de baterias, incluindo baterias de estado sólido, que prometem carros mais baratos, com maior autonomia e carregamento mais rápido.

Continua após a publicidade

Empresas como Mercedes-Benz Group AG e BMW anunciaram planos para lançar vários veículos elétricos de última geração em meados da década, enquanto Volkswagen, Stellantis e Renault estão desenvolvendo modelos que custam 25 mil euros ou menos.

Ayvens, uma empresa de gestão de frotas, que administra cerca de 3,5 milhões de veículos, disse que a incerteza em torno da tecnologia do carro elétrico levará mais clientes a alugar em vez de comprar, acelerando a mudança do modelo da compra para a locação. “Os veículos elétricos são um impulsionador da transição de propriedade para locação”, disse Annie Pin, diretora comercial da Ayvens. /Bloomberg

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA