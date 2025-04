Vendas de carros da Tesla em protesto contra Musk aquecem mercado de usados

Nos últimos meses, Ken Harvey vem cultivando um negócio paralelo em ascensão para suas concessionárias Honda e Mazda no norte da Califórnia: a venda de Teslas usados.

PUBLICIDADE Algumas vezes por mês, Harvey pega alguns Teslas usados em um leilão de automóveis local e os coloca à venda, muitas vezes a preços surpreendentemente acessíveis, graças a um crédito fiscal federal de US$ 4 mil que os clientes recebem ao comprar veículos elétricos usados com preço inferior a US$ 25 mil. Alguns consumidores que se qualificam para incentivos estaduais, disse ele, acabam comprando sedãs Modelo 3 usados por bem menos de US$ 20 mil — menos da metade do custo de um novo. “Vendemos três na última semana, talvez 20 desde o início do ano”, disse Harvey, cuja família é proprietária de quatro concessionárias Honda e duas franquias Mazda no condado de Alameda, um subúrbio de São Francisco onde a Tesla tem uma fábrica de automóveis.

“Temos três em estoque agora, e dois estão a caminho”, acrescentou. “Eles não ficarão por aqui mais do que alguns dias.”

Publicidade

Depois que Musk entrou para o governo Trump, muitos proprietários da Tesla começaram a vender seus veículos como forma de protesto Foto: David B. Torch/NYT

Bem-vindo ao outro lado da reação contra Elon Musk, executivo-chefe da Tesla e um dos mais próximos confidentes do presidente Trump — um próspero comércio de Teslas usados.

O negócio de Tesla usados já vinha crescendo há anos antes de Musk e Trump se tornarem próximos, mas a simpatia entre eles o turbinou.

Após aumentar durante a pandemia, o crescimento das vendas de veículos elétricos novos diminuiu nos últimos dois anos. Isso fez com que a Tesla, a maior vendedora desses carros, reduzisse os preços, fazendo com que o valor dos modelos usados caísse.

Depois que Musk entrou para o governo Trump, muitos proprietários da Tesla em todo o país começaram a vender seus veículos como forma de protesto ou simplesmente porque não queriam mais ser associados à empresa.

Publicidade

Esse movimento se acelerou nos últimos dois meses, pois Musk assumiu o comando do que ele e Trump chamam de Departamento de Eficiência Governamental. Embora não seja um departamento do governo, esse escritório federal foi autorizado pelo presidente a demitir funcionários do governo e desmantelar agências. Algumas das declarações e ações de Musk — incluindo um gesto com a mão rígida que muitas pessoas interpretaram como uma saudação nazista — irritaram os proprietários da Tesla e outras pessoas que já admiraram a montadora.

Jerome Winegarden, de Ann Arbor, Michigan, despediu-se de seu Tesla, um Modelo 3. Embora tenha dirigido apenas 56 mil quilômetros, ele o trocou no mês passado por uma picape elétrica Ford F-150 Lightning. O carro foi vendido por US$ 18 mil como troca, bem abaixo do preço de venda original de cerca de US$ 40 mil.

“Fiquei cada vez mais preocupado com Elon Musk e com o que ele estava fazendo, e a saudação nazista foi o ponto de inflexão”, disse Winegarden, de 54 anos. “O simbolismo era demais. Senti vergonha só de dirigir o carro.”

A Tesla não respondeu a um pedido de comentário.

Publicidade

PUBLICIDADE Nas últimas semanas, ocorreram protestos nos showrooms da Tesla e, em alguns casos, veículos da Tesla, estações de recarga e edifícios foram incendiados ou vandalizados. Um grupo chamado Tesla Takedown tem solicitado aos proprietários da Tesla que vendam seus carros e aos investidores que vendam ações da Tesla. No último mês, o grupo organizou dezenas de protestos nos showrooms da Tesla e em outros locais nos Estados Unidos, Europa, Austrália e Nova Zelândia. No exterior, a rejeição da política de Musk e sua associação com Trump tiveram um impacto pronunciado nos negócios da Tesla. Suas vendas em 25 países europeus caíram cerca de 45% nos dois primeiros meses do ano, segundo a Jato Dynamics, uma pesquisadora de mercado. Embora os analistas automotivos acreditem que as atividades políticas de Musk desempenhem um papel nas tendências de vendas da Tesla nos Estados Unidos, é difícil determinar o impacto exato, em parte porque a Tesla não separa suas vendas nos EUA. Os totais de vendas na Europa são mais fáceis de compilar porque os dados de registro de carros novos são divulgados mensalmente pelas agências governamentais.

Está claro que o número de Teslas usados à venda nos Estados Unidos está aumentando. O AutoTrader.com listou cerca de 11.700 Teslas usados à venda por revendedores e vendedores particulares no final de março. Esse número foi superior aos cerca de 8 mil registrados no início do ano.

Publicidade

Enzo Costa, diretor de vendas do Patrick Dealer Group, uma empresa familiar que tem oito concessionárias na área de Chicago, disse que muitos clientes estavam negociando Teslas, incluindo dez na semana passada.

Publicidade

Ao contrário de Harvey, o revendedor da Califórnia, Costa geralmente envia Teslas negociados para leilões de atacado, em vez de vendê-los a indivíduos. Isso se deve principalmente ao fato de que os preços do Tesla têm sido muito voláteis. No último mês, disse Costa, ele viu o valor dos Teslas usados cair de 10% a 15%.

“O mercado da Tesla muda com tanta frequência que não vou correr nenhum risco”, disse ele. “Estou enviando-os para leilão para obter o valor máximo deles antes que realmente comecem a cair.”

Na Califórnia, Harvey disse que a demanda por Teslas acessíveis era sólida, apesar dos esforços políticos de Musk. Os carros atraem muitos clientes que não podem pagar por veículos elétricos novos, mas querem comprar um para evitar os altos preços da gasolina na Califórnia.

“Vemos muitos motoristas de carona compartilhada e compradores mais jovens e de primeira viagem que normalmente não comprariam um Tesla”, disse ele. “Pelo menos por enquanto, isso se tornou uma grande oportunidade para nossas concessionárias e para o cliente.”

Publicidade

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.