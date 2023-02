Carta de gerente da Infraero sobre 7ª rodada de concessões gera apreensão; ministério rebate

BRASÍLIA - Um e-mail enviado por um gerente de manutenção da Infraero, que atua no Aeroporto de Santos Dumont, gerou apreensão entre investidores do setor aéreo e obrigou uma reação do Ministério de Portos e Aeroportos que desmentiu o conteúdo do documento. Entre outros pontos, o funcionário relata que os aeroportos leiloados na 7ª rodada de concessões, como Congonhas, não teriam seus contratos de concessão assinados, permanecendo assim sob administração da estatal. Segundo o ministério, a carta “não procede”.

No e-mail, ao qual o Estadão/Broadcast teve acesso, o funcionário alega que as informações teriam sido repassadas pelo presidente da Infraero, Rogério Barzellay, durante visita na última terça-feira, 14, ao Santos Dumont.

Procurada, a Infraero afirmou à reportagem que não é da alçada da estatal decidir ou anunciar qualquer questão sobre o tema, e que os assuntos tratados na reunião versaram sobre “perspectivas” relacionadas a decisões que cabem ao governo e à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A empresa precisou divulgar uma nota também aos seus empregados diante da situação.

“Qualquer definição sobre o que ocorrerá com a sétima rodada de concessões aeroportuárias, ou mesmo com o que se planeja sobre os aeroportos do País, não passa pela capacidade decisória de nossa Empresa”, alertou no comunicado interno, que, contudo, faz também um afago a quem “acredita” que a Infraero “pode e deve ter um futuro tão ou mais grandioso que o seu passado”. Antes do programa de concessões iniciado no governo Dilma, os aeroportos hoje administrados pela iniciativa privada eram operados pela estatal.

O e-mail, que começou a circular nesta sexta, causou forte temor entre investidores do setor aéreo. Segundo apurou a reportagem, a mensagem também foi recebida com espanto entre integrantes do governo. Apesar de o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, ter afirmado nos últimos tempos que a pasta olhará com lupa os contratos que ainda não foram assinados, não seria o mesmo que garantir que as concessões não serão formalizadas. De qualquer forma, o episódio acendeu um “alerta” no mercado, afirmam fontes, que esperavam também um desmentido mais duro da pasta. O leilão da 7ª rodada aconteceu no ano passado, sob o governo Bolsonaro.

Em nota, a pasta afirmou que a única pessoa autorizada para falar oficialmente pela Infraero é o seu presidente, Rogério Barzellay, declarando ainda que a carta distribuída pelo funcionário “não procede”.

“O Ministério de Portos e Aeroportos esclarece que a única pessoa autorizada para falar oficialmente pela Infraero é o Presidente Rogerio Barzellay. A carta assinada por um Gerente de Manutenção do Aeroporto Santos Dummont, que circulou em grupos de WhatsApp, não procede”, respondeu o ministério. Engenheiro, Barzellay assumiu o comando da Infraero no início do mês, já tendo atuado em outras funções da estatal, como diretor de Operações.

Na mensagem, o funcionário cita não apenas a 7ª rodada, como também os aeroportos em relicitação, alegando que esses terminais (Viracopos, São Gonçalo e Galeão) iriam, “num futuro”, reintegrar o portfólio de operações da Infraero. “Todas as futuras concessões estão suspensas/canceladas”, dizia, ainda. “Na última terça-feira, 14/02, recebemos no SDU a visita do nosso novo Presidente, Rogério Barzellay. Ao final do dia ele solicitou a presença de todos os gestores do aeroporto na sala de reuniões e trouxe algumas informações sobre o futuro da nossa empresa. Sei que a maioria já deve ter recebido por outras fontes, mas vou resumir abaixo sua fala”, escreveu no início do e-mail.

Enquanto o conteúdo da carta circulava no setor, a agenda do ministro de Portos e Aeroportos indicava o contrário da mensagem. França está hoje visitando o Aeroporto de São Gonçalo, que já está com edital publicado para um novo leilão após ser devolvido pela Inframerica. Em uma das mídias publicadas no Twitter, o ministro afirma que “está começando agora o processo de licitação para que as empresas interessadas possam aproveitar” a oportunidade no Rio Grande do Norte.

Procurado, o gerente responsável pelo e-mail pediu que a reportagem entrasse em contato com a Infraero.

Reunião

Procurada, a Infraero reconheceu em nota que houve uma reunião do presidente da companhia com os gestores do Aeroporto Santos Dumont nesta semana. Além de afirmar que a decisão sobre os assuntos cabe ao governo e à Anac, a estatal disse que cumprirá “como sempre, as decisões das autoridades competentes e está preparada para continuar administrando todos os aeroportos que a ela forem outorgados”.

A Infraero ainda admitiu que parte do conteúdo do e-mail foi, de fato, mencionado na reunião, relativo a contratos de prestação de serviço a aeroportos regionais e retorno de empregados cedidos aos quadros da empresa - “se for necessário para fazer frente a compromissos que venham a ser assumidos”. “Trata-se de possibilidades reais e que, de fato, foram mencionados na referida reunião”, disse a estatal.

Na nota distribuída aos funcionários, a Infraero pediu ainda que os funcionários continuem “resilientes”, sem impressionar-se sobre a forma como “se interpretam e propagam as palavras de quem acredita que nossa Empresa pode e deve ter um futuro tão ou mais grandioso que o seu passado”.

“Nosso papel é contribuir com nossa técnica apurada, com nossa histórica e notória competência para cumprir a missão que nos for atribuída. Que continuemos resilientes, atentos e prontos a cumprir este papel, sem nos impressionar sobre a forma como se interpretam e propagam as palavras de quem acredita que nossa Empresa pode e deve ter um futuro tão ou mais grandioso que o seu passado”, declarou.