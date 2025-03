Casa Branca suspende 50% sobre aço e alumínio do Canadá e associa tarifas do Brasil a ‘trapaça’

O conselheiro sênior para o comércio da Casa Branca, Peter Navarro, anunciou nesta terça-feira, 11, que os Estados Unidos não aplicarão as tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio do Canadá, aliviando, assim, as tensões comerciais entre os dois países, agravadas no início do dia, quando havia sido feito o anúncio do aumento na taxação.

O conselheiro comercial também criticou as políticas tarifárias de países como o Brasil e a Índia, que, segundo ele, impõem tarifas superiores a 100% sobre os produtos dos Estados Unidos. “Brasil e Índia têm tarifas de mais de 100% contra os EUA. Isso é trapaça, é se aproveitar dos EUA”, disse.

Governo americano promove ofensiva tarifária (na foto, a Casa Branca, na segunda-feira, 10) Foto: Alex Brandon/AP

PUBLICIDADE Navarro ressaltou a importância de revisar acordos comerciais de maneira mais rigorosa para garantir reciprocidade nas relações internacionais. Ele, porém, não especificou quais tarifas chegam a esse porcentual. Além disso, Navarro confirmou que a implementação do sistema de reciprocidade tarifária começará oficialmente em 2 de abril. Em entrevista à CNBC, ele foi claro ao afirmar que o presidente Donald Trump não aceitará tarifas retaliatórias contra os EUA, reiterando que o governo continuará defendendo suas tarifas como parte de uma estratégia mais ampla de protecionismo. “Trump não vai tolerar tarifas retaliatórias contra os EUA”, enfatizou Navarro.

Por fim, Navarro expressou perplexidade diante da queda constante das Bolsas de valores desde a posse de Trump, questionando a falta de compreensão dos mercados sobre as mudanças econômicas em curso. “Não entendo como os mercados não conseguem ver que estamos em uma transição”, observou.

A suspensão das tarifas de 50% para o Canadá foram confirmadas depois de o primeiro-ministro da província canadense de Ontário, Doug Ford, ter, nesta terça-feira, 11, recuado da sobretaxa sobre a energia elétrica fornecida a três Estados americanos vizinhos. Na segunda-feira, 10, ele havia anunciado tarifa de 25% sobre a energia que Ontário exporta para Michigan, Minnesota e Nova York.

A suspensão da medida, que havia gerado a retaliação do governo Trump com aumento nas tarifas de aço e de alumínio sobre o Canadá, ocorreu após conversa do governante da província canadense com o secretário do Comércio dos EUA, Howard Lutnick.

Na rede X, Ford informou que o tema da reunião será o Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA):

“O secretário Lutnick concordou em se reunir oficialmente com o premiê Ford em Washington nesta quinta-feira, 13 de março, com o representante de Comércio dos EUA, para discutir um USMCA renovado antes do prazo final da tarifa recíproca de 2 de abril. Em resposta, Ontário concordou em suspender sua sobretaxa de 25% sobre as exportações de eletricidade para Michigan, Nova York e Minnesota”.