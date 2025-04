Casa Branca confirma tarifas de 104% sobre produtos da China a partir desta quarta-feira

A Casa Branca publicou, nesta terça-feira, 8, emenda formalizando as alterações nas tarifas recíprocas que incidem sobre bens importados da China. Com isso, a partir da 0h desta quarta-feira, 9, a tarifa imposta pelos EUA para o país asiático sobe para 104%.

PUBLICIDADE No documento, a tarifa recíproca é atualizada de 34% para 84%, com aplicação em 9 de abril. Trump já tinha aplicado tarifas de 10% para a China em fevereiro. Em março, o presidente impôs outros 10%. O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou na noite desta terça-feira esperar que a China chegue a um acordo eventualmente com os americanos.

A ordem executiva também eleva a tributação sobre itens “de minimis”, de baixo valor, advindas da China.

O presidente dos EUA, Donald Trump, lê texto sobre a China no The NY Post, ao chegar ao Trump National Golf Club, no sábado, 5, em Jupiter, Flórida Foto: Alex Brandon/AP

Na semana passada, o republicano havia anunciado que as novas tarifas sobre os produtos chineses aumentariam para 54% a partir desta quarta-feira. Na ocasião, ele ameaçou cobrar tarifas adicionais se a China retaliasse. Na sexta-feira, Pequim decidiu impor um imposto de 34% sobre as importações americanas.

“O presidente quer fazer um acordo com a China, mas não sabe como começar”, disse a secretária de imprensa, Karoline Leavitt. Segundo ela, se a China tentar fazer um acordo, Trump será “incrivelmente gentil, mas fará o que for melhor para o povo americano”.

Leavitt também disse que Trump não planeja atrasar a entrada em vigor das tarifas, mesmo que o governo abra negociações com países individuais sobre acordos comerciais. “Vamos priorizar nossos aliados e parceiros ao redor do mundo primeiro quando se trata dessas negociações”, disse Leavitt. “E a equipe de comércio os dividirá novamente para fazer acordos comerciais personalizados ao redor do mundo.”

As negociações serão no modelo one-stop (completas), o que significa que a presença militar e ajuda estrangeira serão pontos considerados nas discussões sobre tarifas, disse a porta-voz.

Com a confirmação da Casa Branca, os ativos brasileiros deterioram. O dólar à vista tocou a marca de R$ 6,00 pela primeira vez desde janeiro. O Ibovespa, por sua vez, renovou a mínima aos 124.210,50 pontos, com recuo de 1,10%, diante da perda de ímpeto da alta das bolsas americanas, que chegaram a superar 3,00%.

Nesta terça-feira, 8, o governo chinês disse que “lutará até o fim” e tomará contramedidas contra os Estados Unidos para salvaguardar seus próprios interesses. O Ministério do Comércio chinês disse que a imposição pelos EUA das “chamadas ‘tarifas recíprocas’” é “completamente infundada e é uma prática típica de intimidação unilateral”. /Com AFP, The Washington Post e Estadão/Broadcast