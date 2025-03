Casa Branca: Trump concorda em adiar por 1 mês tarifa para montadoras

A Casa Branca confirmou, nesta quarta-feira, 5, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , concederá um prazo para a aplicação de tarifas impostas na véspera para veículos do mercado do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês).

PUBLICIDADE As tarifas sobre os fabricantes de automóveis dos países vizinhos aos Estados Unidos serão adiadas por um mês, disse a secretária de imprensa do governo americano, Karoline Leavitt, em coletiva concedida nesta quarta-feira, 5, na Casa Branca. A sinalização representa um abrandamento da posição dos EUA depois que o aumento de impostos de terça-feira, 4, prejudicou o mercado de ações, preocupou os consumidores e desencadeou uma guerra comercial.

Leavitt disse que decisão foi tomada após conversa de Trump com as principais montadoras Foto: Evan Vucci/AP

Leavitt disse que decisão foi tomada após conversa de Trump com as principais montadoras. A representante afirmou ainda que as tarifas recíprocas (relativa a todo tipo de produto e com abrangência global) entrarão em vigor no dia 2 abril.

O dólar abriu esta quarta-feira, 5, com queda forte de 1,39%, a R$ 5,8338. O mercado brasileiro iniciou o pregão apenas às 13h, devido à data de quarta-feira de cinzas. Nos dias de carnaval, enquanto a Bolsa brasileira estava fechada, os mercados globais viveram momentos conturbados com o acirramento da guerra comercial de tarifas de Trump.

A queda da moeda americana ante o real se acentuou, e o dólar fechou o dia a R$ 5,7560, com desvalorização de 2,71% em relação ao real.

A trégua para as montadoras já havia sido acenada pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, em entrevista horas antes, quando cogitou exceções para as tarifas de 25% impostas aos países vizinhos.