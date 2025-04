Casas Bahia: Michael Klein desiste de pedido de destituição do conselho da empresa

O Grupo Casas Bahia informou, na noite de segunda-feira, 7, que recebeu solicitação de cancelamento do pedido de convocação de assembleia-geral extraordinária (AGE) por parte dos acionistas Michael Klein, CB Autos Participações e Twinsf Fundo de Investimento Multimercado (em conjunto, acionistas MK).

PUBLICIDADE O pedido inicial era para que fosse votado em assembleia mudanças no conselho de administração, com a destituição de Renato Carvalho e Rogério Calderón e posterior eleição de Michael Klein e Luiz Carlos Nannini. “Tendo em vista o pedido de cancelamento enviado pelos acionistas MK, a companhia informa que a solicitação de convocação de AGE divulgada por meio do fato relevante em 1º de abril de 2025 perdeu o objeto e, portanto, a companhia não procederá com a convocação da AGE”, afirma a empresa em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Klein e acionistas dizem que continuarão cobrando a retomada da rota de crescimento das Casas Bahia Foto: Felipe Rau/Estadão

Em carta à empresa, Klein diz que decidiu retirar o pedido de convocação de assembleia para destituição do conselho após interações com stakeholders (partes interessadas) nos últimos dias.

“O cancelamento do pedido para substituição parcial de membros do conselho de administração confere um voto de confiança, por mais um período, aos esforços que vêm sendo envidados pela administração, em especial pela diretoria, com vistas ao saneamento da situação financeira da companhia”, diz o filho do fundador e acionista do Grupo Casas Bahia, Michael Klein.

Ao mesmo tempo, diz, os acionistas MK continuarão, como acionistas de referência, cobrando a retomada da rota de crescimento da companhia, tendo como foco a reconquista da confiança de clientes e investidores, em um mercado dominado por gigantes digitais.