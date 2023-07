Casino alerta para risco de calote após credores recusarem acordo na França

A Casino Guichard-Perrachon alertou nesta segunda-feira, 3, para o risco de que entre em situação de default (calote), em meio ao processo de conciliação com credores intermediado pela Justiça francesa. A ação da varejista caiu 3,34% na Bolsa de Paris após a notícia.

Em comunicado, a empresa informou que os conciliadores — que conduzem as negociações da reestruturação da dívida — solicitaram aos credores que renunciassem o seu direito de reivindicar pagamentos antecipados com base em qualquer caso de inadimplência.

Entretanto, apesar de detentores dos bônus emitidos pela Quatrim terem concordado com o pedido, titulares dos bônus com vencimento em 2026 e 2027 recusaram a solicitação. Para os demais grupos de credores, a empresa ainda aguarda resposta nos próximos dias.

Casino é uma das maiores redes de supermercados da França Foto: Reuters / Stephane Mahe

A companhia destacou que, caso algum credor não concorde com as solicitações, “o Grupo tomará todas as medidas necessárias para garantir o mesmo tratamento aos credores relevantes e preservar sua liquidez durante o processo de conciliação”.

Na última semana, a Casino Guichard-Perrachon anunciou que precisará converter grande parte de sua dívida para capital como parte do chamado processo de conciliação. Endividada, a companhia também revelou planos de vender a participação no brasileiro Grupo Pão de Açúcar e no colombiano Éxito.