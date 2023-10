O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon anunciou nesta segunda-feira, 16, em Paris, a venda do Grupo Éxito, da Colômbia, para o Grupo Calleja, de El Salvador. A participação de 34% do Casino na rede de supermercados colombiana será transferida por US$ 400 milhões. A transação inclui a venda da fatia de 13,3% que o Grupo Pão de Açúcar - controlado pelo grupo francês - detém no Éxito, por US$ 156 milhões.

Casino anunciou a venda do Grupo Éxito, da Colômbia, para o Grupo Calleja, de El Salvador Foto: Stephane Mahe/File Photo/Reuters

Segundo o pré-acordo aprovado pelo Casino na sexta-feira, 13, o pagamento será feito à vista. O Grupo Calleja é líder no setor de supermercados em El Salvador, com a marca Super Selectos, e também investe nos setores imobiliário, de tecnologia e de energia.

A venda do Éxito faz parte da reestruturação financeira do Casino, que anunciou um acordo com credores no início do mês./Dow Jones Newswires