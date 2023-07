Casino, dono do Pão de Açúcar, acumula prejuízo e dívida atinge € 6,1 bilhões

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, divulgou nesta quinta-feira, 27, que acumulou prejuízo líquido de € 2,23 bilhões (cerca de R$ 31,6 bilhões) no primeiro semestre de 2023, após a perda de € 259 milhões (R$ 1,3 milhão) no mesmo período do ano passado. Já o Ebitda somou € 361 milhões (R$ 1,9 bilhão) na primeira metade do ano, ante € 781 milhões (R$ 41,6 bilhões) no mesmo intervalo de 2022.

O grupo varejista francês Casino Guichard-Perrachon, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil, divulgou que acumulou prejuízo líquido de € 2,23 bilhões no primeiro semestre de 2023 Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Entre janeiro e junho, as vendas líquidas do Casino somaram € 10,96 bilhões (R$ 56,7 bilhões), ante € 11,45 bilhões (R$ 59,4 bilhões) nos primeiros seis meses do ano passado. Apenas no segundo trimestre, as vendas líquidas tiveram queda anual de 6,6%, a € 5,53 bilhões (R$ 28,7 bilhões).

A dívida líquida do Casino atingiu € 6,1 bilhões (R$ 31,6 bilhões) no fim de junho, ante € 5,1 bilhões (R$ 26,5 bilhões) no fim de março.

O Casino, que está em negociações para ser financeiramente resgatado por um consórcio liderado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, reiterou que poderá ficar inadimplente em sua linha de crédito rotativa até o fim de agosto. /Dow Jones Newswires