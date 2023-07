Casino, dono do Pão de Açúcar, confirma oferta de capital revisada e volta a negociar ação em Paris

O Casino Guichard-Perrachon confirmou na segunda-feira, 17, ter recebido uma nova oferta de injeção de capital do consórcio composto por EP Global Commerce, Fimalac e Attestor, sob liderança do bilionário tcheco Daniel Kretinsky. Atualmente, a Casino controla o Grupo Pão de Açúcar, mas já sinalizou intenção de se desfazer do ativo brasileiro.

Ações do Casino operaram em forte baixa no mercado francês nesta terça-feira Foto: JEFF PACHOUD / AFP

A 3F Holding, que havia protocolado uma proposta rival, abandonou a disputa. Assim, o conselho de administração do varejista francês decidiu seguir em negociações com o grupo encabeçado por Kretinsky. A empresa também mantém negociações por uma reestruturação da dívida com credores e quer fechar um acordo até o final deste mês.

As ações da companhia voltaram a operar na Bolsa de Paris nesta terça-feira, depois de terem sido suspensas na segunda, à espera de novas informações. As ações operaram em forte baixa: por volta das 5h05 (Brasília), a ação da empresa tinha queda de 4,13% no mercado francês.

Pela oferta revisada, o consórcio injetaria 1,2 bilhões de euros na Casino, em troca de 53% de participação. Segundo o jornal Financial Times, a iniciativa prevê ainda a conversão de 4,9 bilhões de euros em dívida para ações.