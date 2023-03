SXSW: Maior festival de inovação e criatividade do mundo, bate recorde de brasileiros

Esta semana começa o maior festival de inovação e criatividade do planeta, que acontece há mais de 32 anos em Austin, Texas. O SXSW (South by Southwest®), que é dividido entre suas vertentes de Educação, Tecnológica, Filme, Música e Comédia, já era o queridinho da comunidade criativa e inovadora brasileira, sempre compondo uma das maiores delegações internacionais.

A novidade este ano é que, além de um patrocinador brasileiro de peso, o Itaú, teremos um recorde de brasileiros no evento. Já são mais de 1.900 pessoas inscritas. O Itaú promete traduzir para portugues e espanhol as sessões dos principais palestrantes para tornar o festival mais inclusivo, ainda que uma viagem internacional seja uma barreira gigante para a maioria.

Com mais de 2.000 sessões, ativações e showcases distribuídos em 25 trilhas que vão de Cannabis, 2050, Climate Change, Civic Engagement, Brand experience, Markets & Economies, Health & MedTech, Music & Tech. O SXSW tem tudo para gerar FOMO (Fear Of Missing Out, "Medo de Perder Algo", em tradução literal) nos mais novatos ou JOMO (Joy of Missing Out, "Alegria de Perder Algo", em tradução literal) para os mais veteranos. Os que já participaram antes sabem da importância de se conectar com pessoas dos mais diferentes países e áreas e, tudo bem perder algo.

De qualquer forma, é bonito ver o Brasil se destacando não só como audiência, mas também no palco do festival. Várias empresas e empreendedores estarão por lá e fico ainda mais orgulhosa de fazer parte deste movimento, desde 2018. Estamos ampliando a participação das marcas e especialistas brasileiros no SXSW. Mais do que consumidores de conteúdo, temos que ser criadores do futuro.

Nos próximos dias, abrirei espaço neste blog para outras pessoas, especialmente mulheres, trazerem sua perspectiva e insights do festival, direto de Austin.

Aguardem.