Cautela política leva dólar a R$ 5,38 e faz Bolsa cair pelo terceiro dia seguido

Os ativos domésticos tiveram mais um dia de perdas, à medida que o mercado financeiro local fica cada vez mais cauteloso com o processo eleitoral. Os agentes começam a embutir nos preços os riscos de uma contestação do resultado das urnas no domingo, especialmente pelo acirramento da tensão entre a campanha de Jair Bolsonaro e o Tribunal Superior Eleitoral. Assim, a Bolsa caiu pelo terceiro dia consecutivo e encerrou em 112.763,79 pontos (-1,62%). Já o dólar dólar firmou tendência de alta, terminando na máxima da sessão no segmento à vista (R$ 5,3817, alta de 1,22%).

A exoneração do servidor Alexandre Gomes Machado, que cuidava da disponibilização do material das campanhas para rádios e TVs no TSE, reavivou a retórica contra a Corte do lado bolsonarista. Machado diz ter denunciado irregularidades na fiscalização de inserções na propaganda eleitoral, mas o TSE informou que não recebeu nenhuma acusação da parte do servidor e classificou as alegações dele de “falsas e criminosas”. A crise política deixou até o anúncio do Copom em segundo plano no pregão.

Sede do Tribunal Superior Eleitoral.

Na leitura do mercado, o caso acrescentou incertezas aos cenários, o que provocou a fuga de investimentos diante do risco doméstico. No exterior, o índice DXY - que mede o desempenho do dólar frente a seis divisas fortes - rompeu o piso dos 110,000 pontos, com ganhos de mais de 1% de libra, iene e euro, este favorecido pela expectativa de que o Banco Central Europeu (BCE) promova nova elevação da taxa de juros em 75 pontos-base amanhã e sinalize com início do aperto quantitativo (QT) apenas no ano que vem.

“O dólar esta derretendo lá fora, mas aqui tem esse descolamento com a incerteza sobre o resultado da eleição. O mercado ainda espera que Lula anuncie a equipe econômica e seus planos porque teme uma gestão parecida com a de Dilma (referência à ex-presidente Dilma Rousseff)”, diz a economista-chefe da B. Side Investimentos, Helena Veronese.

Para ela, caso Bolsonaro saia vencedor do pleito de domingo, os ativos brasileiros tendem a se recuperar, em um comportamento similar ao visto após primeiro turno, cujo resultado levou Lula a buscar alianças ao centro e trouxe a composição de um Congresso mais conservador. “O mercado vai ficar mais animado com Bolsonaro e podemos ver o dólar recuar bastante”, diz.

Na Bolsa, o dia foi amplamente negativo para as ações de grandes bancos, com destaque para Santander, que despencou 5,26%.

No câmbio e nos juros, a tendência foi oposta aos ativos americanos semelhantes. Por lá, as apostas de redução do ritmo de elevação dos juros de 0,75 ponto porcentual para 0,50 ponto em dezembro se tornaram majoritárias, o que levou para baixo taxas dos Treasuries e DXY. Nas bolsas de Nova York, destaque para a queda forte do Nasdaq (-2,04%), pressionado pelos balanços de Microsoft (-7,72%) e Alphabet (-9,63%).