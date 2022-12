O novo governo Lula e a economia

Há no ar uma espera impaciente e perguntas em busca de respostas. Afinal, qual será a política econômica do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a ser conduzida por qual ministro? E qual o nível de confiança que vai inspirar?

Em nenhum momento da campanha eleitoral houve indicação segura para essas perguntas. O PT elaborou dois textos de “Diretrizes”, um provisório e outro definitivo, recheados de afirmações vagas – algumas delas vacilantes.

Primeiramente, é preciso avaliar as condições de temperatura e pressão. Na área externa, as previsões predominantes são de recessão, inflação alta, forte carga de juros dos principais bancos centrais, queda da demanda e dos preços das commodities e a crise energética na Europa. Falta saber em que proporção tudo isso acontecerá, porque não se sabe até onde irão a guerra na Ucrânia e as sanções à Rússia, nem o avanço da segunda máquina mais poderosa do mundo, a China, que vai sucumbindo com a política “covid zero”.

Na área interna, a principal encrenca é a deterioração das contas públicas, agravada por essa PEC da Transição que pode aumentar as despesas entre R$ 100 bilhões e R$ 200 bilhões, a depender da capacidade de barganha das partes no Congresso. A inflação continuará sendo problema, a exigir juros elevados. O avanço do PIB não deverá ser significativo, possivelmente em torno de 1%, como mostram as expectativas colhidas pelo Boletim Focus, do Banco Central. Não se vê sinal de recuperação da indústria de transformação, em contínuo definhamento.

O novo governo contará com três fatores favoráveis. O mais importante deles são as excelentes condições das contas externas. A Balança de Pagamentos deve apresentar déficit insignificante neste ano, de alguma coisa em torno dos US$ 40 bilhões, e seguirá assim em 2023. Apenas a entrada de Investimentos Diretos no País pode alcançar o dobro disso.

As incertezas externas e a transição de fonte fóssil para energia limpa podem trazer mais capitais para o Brasil. E ainda há as fortes reservas externas de US$ 325 bilhões. A robustez das contas externas afasta o perigo de fuga de capitais, a fonte das crises dos anos 70 e 80.

Outro fator favorável é o excelente desempenho de quatro setores: agronegócio, petróleo, energia renovável e mineração. Também encorajadora é a queda do desemprego, que foi para 8,3% no trimestre fechado em outubro.

Resta saber qual será o empenho do novo governo pela aprovação da reforma tributária e se se disporá a conduzir uma política econômica que ganhe a confiança, hoje vacilante, dos investidores. Isso começará a ser avaliado quando o ministro da área econômica for anunciado.