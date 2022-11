Lula em campo minado

Publicidade

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sabe que não terá contra ele apenas a oposição de 58 milhões de eleitores. Terá contra ele um Congresso de maioria hostil e enormes forças revanchistas, algumas delas camufladas. Lula não pode errar num campo político em que terá margens estreitas de manobra.

Entre suas primeiras opções está a de ter de enfrentar um rombo fiscal em 2023 que ninguém sabe de quanto é. As estimativas variam de alguma coisa entre R$ 200 bilhões e R$ 400 bilhões. E há os vícios lá embutidos, como o orçamento secreto e compromissos futuros camuflados. Para isso, não basta contar com uma administração carregada de boa dose de ortodoxia. Um passo em falso nessa área tenderia a criar insegurança, instabilidade, retração dos investidores, desaceleração do crescimento econômico e, a partir daí, quebra de arrecadação e mais déficit – com todo o custo político que poderia vir atrás.

Se no seu primeiro ano de governo o encaminhamento das reformas (a tributária, a administrativa e a política) não avançar, a governança pode ficar comprometida. Com isso, os caminhos para o retorno do jogo antidemocrático podem ser reabertos.

A vitória de Lula foi acompanhada de uma avalanche de manifestações de apoio internacional expressadas pelos mais importantes chefes de Estado, como Joe Biden, Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Lula terá sua reestreia no cenário internacional já na próxima semana, com seu comparecimento à Cop-27, a Conferência do Clima organizada pela ONU, a realizar-se no Egito. Essa grande expectativa criada em torno dele tem grande valor político que, no entanto, pode se esvair rapidamente se as políticas econômica e ambiental não forem bem conduzidas.

Marina Silva é cotada para assumir o Ministério do Meio Ambiente no próximo governo Lula. A política ambiental a ser adotada é vista como uma das mais importantes para o Brasil retomar o protagonismo no cenário internacional. Foto: Carla Carniel/Reuters

De todo modo, está reaberto o espaço para a retomada de forte protagonismo do Brasil no âmbito global. Isso exigirá uma política externa ativa, voltada à negociação de acordos comerciais que, por sua vez, pedirão, outra vez, condução firme, ativa e transparente da política ambiental e da defesa da Floresta Amazônica.

Um longo processo contestatório por parte do governo Bolsonaro declarou sob suspeita o sistema eletrônico de votação e, nunca como agora, esta eleição chegou a ser tão questionada. O Ministério da Defesa montou um esquema paralelo de auditoria dos resultados que, no entanto, pelo silêncio dos seus integrantes, não farejou nenhum caso de fraude. Em pouco mais de três horas, o resultado oferecido por 472 mil urnas espalhadas por um país continental foi proclamado.

É por isso que, além de Lula, o grande vencedor desse processo foi o sistema eletrônico de votação. O resto é esperneio e tentativa de virar a mesa por meio de um golpe inteiramente inviável.