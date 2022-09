A proposta de meta de reservas

Vazamentos do Ministério da Economia dão conta de que o governo estuda a criação de uma meta de reservas internacionais destinada a dar mais estabilidade às cotações do dólar (veja o gráfico).

A ideia é de que o Banco Central compre moeda estrangeira sempre que as reservas resvalarem para abaixo da meta e venda quando a excederem. O sistema teria bandas dentro das quais as cotações pudessem flutuar.

Essa proposta parece ter a ver com os preços do petróleo e dos alimentos (commodities) cotados em dólar. Sempre que o mercado enfrenta forte alta desses produtos, a inflação dispara, como vem acontecendo. Com a estabilidade do câmbio, seria possível evitar as estocadas da gasolina, do diesel e da inflação, que tanto azucrinam o presidente Bolsonaro.

A economia opera com certas inevitabilidades. Uma delas é o Trilema de Mundell, que leva o nome do Prêmio Nobel de Economia de 1999, o canadense Robert Mundell. Esse trilema diz que uma economia não pode ter, ao mesmo tempo, câmbio fixo, política monetária independente e mercado livre de moeda estrangeira. Se escolher cotações fixas ou relativamente fixas no câmbio, não poderá ter livre fluxo de moedas nem autonomia na política de juros (e no combate à inflação), pois o fluxo de moedas quebraria as paridades cambiais. Se a opção for pela liberdade de circulação de capitais e controle dos juros, o câmbio necessariamente flutuará. Se a decisão for por um câmbio fixo e uma política de juros independente, não será possível o fluxo livre de capitais.

Cada moeda tem dois preços: o câmbio, que é o preço de uma moeda em outra; e os juros, que são o aluguel de uma moeda definido na mesma moeda. Ambos estão submetidos à lei da oferta e da procura. Se um país tem forte entrada de moeda estrangeira, a tendência é a baixa do câmbio ou a valorização da moeda nacional. Se há fuga de capitais, o dólar encarece e a moeda nacional se desvaloriza.

Um sistema de metas de reservas não seria o mesmo que o de um câmbio fixo, mas o efeito desejado seria equivalente: estabilidade no câmbio.

Um dos riscos da tentativa de fixar o câmbio seria o de que o Banco Central fosse obrigado a comprar mais moeda estrangeira justamente quando aumentasse a procura e, nesse caso, concorreria para desestabilizar o câmbio; ou seria obrigado a vender quando sobrassem reservas e, nesse caso, estaria concorrendo para o desequilíbrio no outro lado.

A ideia tem de ser mais bem explicada ou, então, se posta em prática como agora entendida, tenderia a não funcionar.