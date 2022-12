A fraqueza do PIB

A evolução do Produto Interno Bruto (PIB, o valor de todos os produtos e serviços gerados em determinado período) no terceiro trimestre do ano em relação ao anterior se mostrou duas vezes decepcionante: porque ficou abaixo do esperado – 0,4% em vez de 0,6% – e porque indicou que vem mais pé no freio pela frente, em vez da terceira marcha.

O desempenho do PIB teria ficado ainda mais decepcionante do que foi se não contasse, no período, com fortes estímulos fiscais, a maioria de natureza eleitoreira, mas com impacto positivo na atividade econômica – tanto que produziram queda do desemprego.

As causas mais profundas dessa temporada medíocre, que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretendia fosse um baita crescimento em “V”, a gente já conhece. Foram perspectivas de deterioração ainda maior das contas públicas; baixo nível dos investimentos, que durante os anos do governo ficaram entre os 15% e 19% do PIB, por falta de confiança no futuro; e estancamento das reformas, especialmente a tributária e a administrativa.

Mas a temporada também enfrentou adversidades de prazo mais curto. Juros altos para combater a inflação, que encareceram o crédito; incertezas político-eleitorais que tolheram a iniciativa dos homens de negócios; e, principalmente, forte desaceleração misturada com inflação na economia global, que derrubaram os preços das commodities e reduziram o mercado internacional.

À frente, as incertezas e a neblina são maiores e mais densas do que as certezas. Ninguém sabe quando terminarão, e em que condições, a guerra na Ucrânia e a crise energética. Os grandes bancos centrais prometem elevar ainda mais os juros para combater a inflação. A covid-19 continua a fazer estragos na economia mundial, especialmente na China.

E, aqui dentro, o desempenho do PIB também depende de muita coisa. É preciso conhecer a qualidade da política econômica do governo Lula e de quem vai conduzi-la para saber o tamanho do fôlego da atividade econômica. O rombo das contas públicas deve alargar-se e, para compensá-lo, o novo governo Lula pode apelar para certo intervencionismo, como no passado. Se for por aí, o nível de confiança pode deteriorar-se. A vitamina distribuída pelo Bolsa Família tende a ser destinada mais ao pagamento de dívidas do que ao consumo.

O investimento continua insuficiente. Para garantir um crescimento do PIB da ordem de 3% ao ano, teria de ficar em torno dos 22% do PIB. Por enquanto, mal ultrapassa os 19%, porque a poupança não vai além dos 16%. Quem semeia pouco colhe pouco; quem come as galinhas tem de se conformar com menos ovos. E, infelizmente, esse quadro pode prevalecer. A conferir.