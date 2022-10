O próximo governo e a economia

Publicidade

Esta não é a primeira vez em 33 anos que o País chega rachado às eleições presidenciais. Em 1989, a polarização foi até mais intensa que a atual, quando a batalha era entre Collor e Lula. Nas eleições de 2014, foi também acirrada a disputa entre Dilma Rousseff e Aécio Neves.

Desta vez, contundências à parte, para a política econômica do próximo governo, o resultado tende a convergir – apesar do agravamento dos problemas.

Leia também Especialistas apontam caminhos e prioridades do próximo governo; leia análises Temas são considerados fundamentais para que o Brasil atinja o seu potencial máximo de progresso econômico e social

Independentemente das respectivas retóricas eleitorais, se Bolsonaro ganhar, será mais do mesmo ou quase isso. Se der Lula, a convergência para certo grau de ortodoxia parece inevitável, pelo menos nos primeiros dois anos de mandato.

A principal preocupação estratégica de um eventual governo Bolsonaro será consolidar sua posição no cenário político nacional. Por isso, não pode lançar-se a aventuras na economia.

Um governo Lula enfrenta desafios diferentes, mas com resultado prático semelhante. Sabe que não poderá candidatar-se em 2026 e não conta dentro do PT com nenhum político expressivo, em carisma e capacidade eleitoral, que possa substituí-lo. Por isso, também não poderá abusar de invenções na economia, como tentadas – e fracassadas – na administração Dilma.

Os grandes problemas a enfrentar não foram debatidos ao longo da campanha eleitoral, mas são conhecidos. É um rombo fiscal que ainda não tem cobertura adequada, a começar pelas novas despesas já programadas com o Auxílio Brasil. Ambos os candidatos já avisaram que a exigência constitucional do teto de gastos será revogada, mas nenhuma outra âncora foi pensada para substituí-lo.

Continua após a publicidade

Os candidatos Luiz Inacio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) se enfrentam neste domingo, 30, no segundo turno das eleições.

O ataque ao desemprego exige desenvolvimento econômico, atração de capitais e maior capacidade do Estado para encontrar parcerias. Por aí, outra vez, serão necessárias folga fiscal e liderança.

Inevitável tentar reverter a desidratação da indústria de transformação. A transição energética exige a adoção de um programa de longo prazo e, dentro dele, decisões sobre o futuro dos veículos que substituirão os movidos a combustíveis fósseis. Serão precisas, também, diretrizes que assegurem a preservação da Floresta Amazônica para que o País não perca investimentos e mercado externo. Falta um arcabouço regulatório que proporcione proteção mínima ao trabalhador que está sendo lançado na informalidade ou na gig economy (atividade de bicos). E não seria preciso dizer que, sem uma sólida política de Educação e de Saúde, o Brasil não poderá ir muito longe.

Por trás de tudo, ainda há que enfrentar as reformas de base já excessivamente adiadas. As mais prementes são a reforma tributária, a reforma administrativa e a reforma política.

A questão de fundo é a exigência de capital político de quem estiver na Presidência para quebrar resistências. Se é verdade que o Congresso está sendo controlado pelo Centrão, também é verdade que o Centrão é uma rolha flutuando na água, sempre fica por cima. Buscará alinhar-se com quem estiver no comando.