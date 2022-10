O tempo nublado e o Copom

Publicidade

No meio da neblina, a visão do horizonte fica prejudicada, especialmente quando se trata do que o Banco Central chama de “horizonte relevante” da política monetária.

Apesar disso, a decisão tomada nesta quarta-feira foi de manter os juros básicos (Selic) nos 13,75% ao ano, dentro da aposta de que a inflação tende a cair para a altura dos 4,8% no fim de 2023 – segmento mais importante do tal horizonte relevante.

Como está enfatizado no comunicado divulgado logo após a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), há fortes incertezas pela frente, com potencial para puxar a inflação de volta para cima.

A mais importante delas é a falta de informação sobre como será a política fiscal do próximo governo. Há várias bombas de retardo já armadas. Uma delas é o tratamento a ser dado ao financiamento do Auxílio Brasil, que os dois candidatos prometem manter. A outra são as incógnitas sobre o que será a política de definição dos preços dos combustíveis. Já há notório atraso nos reajustes dos preços da gasolina e do diesel. Não se sabe como evoluirá a crise energética na Europa, à medida que se aprofundar o inverno no Hemisfério Norte nem como será o desfecho da guerra na Ucrânia, que desarticulou o fornecimento e o consumo de combustíveis e de grãos.

No mais, há uma recessão global já encomendada que, se, de um lado, pode desacelerar a alta de preços, de outro tende a reduzir a arrecadação e, nessas condições, empurrar o déficit para cima. A tendência de valorização do dólar também pode aumentar os preços internos a partir dos importados.

Continua após a publicidade

Embora os analistas de economia venham produzindo projeções firmes da inflação brasileira ao longo de 2023, não está clara sua trajetória nem como será acionada a política de juros.

Por 7 votos a 2, o Copom decidiu manter os juros básicos em 13,75%. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um tema que vem e volta, e que, no momento, está voltando, é o de que o Banco Central deva acionar os juros não apenas para combater a inflação, mas, também, para reduzir o desemprego. É o tal duplo mandato que alguns vêm pedindo e que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer adotar no Brasil.

Esta não é uma boa ideia, mesmo levando-se em conta que é o regime que prevalece nos Estados Unidos. Embora formalmente o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) esteja obrigado a exercer o duplo mandato, na prática, prevalece o sistema de metas de inflação, que por lá é de 2% ao ano.

Mesmo com a economia bombando e com quase pleno-emprego nos Estados Unidos, o Fed manteve por muito tempo os juros à altura do zero por cento. Banco central deve defender a moeda. A questão do emprego é objeto da política econômica do governo. Duplo mandato tende a produzir distorções.









Continua após a publicidade