No último dia 27, o Plano Real completou 30 anos. Começou no dia 1º de março com a Unidade Real de Valor (URV), uma quase moeda que valia 647,50 cruzeiros reais, a moeda titular de então, e que preparou a entrada da nova moeda, o real.

Publicidade

A partir do real, os compradores já podiam comparar os preços, a corrida de gato e rato com os remarcadores quase desapareceu e houve grande alívio entre a população.

A URV e o real não se limitaram a ser extraordinária sacada técnica, o único plano de estabilização bem-sucedido depois de seis tentativas fracassadas. Foi uma grande proeza política, com importantes consequências, que tem um nome: Fernando Henrique Cardoso (FHC), à época ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, que reuniu uma equipe econômica de notáveis.

SAO PAULO METROPOLE CEDULAS MOEDAS DINHEIRO 19-08-2022 Cédulas e moedas de Real FOTO Marcos Santos/USP Imagens Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Itamar chegou a demonstrar certo ciúme quando o sucesso do Plano Real foi mais creditado a FHC do que a ele. Mas acabou por reconhecer os méritos do seu ministro e trabalhou para fazê-lo seu sucessor.

O PT que, na ocasião, contava com emplacar seu presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência da República, fez de tudo para desdenhar o Plano Real entre a população e o eleitor. Seus dirigentes proclamavam que não passava de golpe tecnocrático que viraria fumaça em questão de meses.

O então assessor especial para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, com um linguajar não condizente com sua função, chegou a afirmar que o Plano Real “não passa de um Rolex produzido no Paraguai”. Mas o povo adorou o real e consagrou com o voto um político que, até então, era considerado grande intelectual, mas desconhecido pelo grande público.

Publicidade

As consequências econômicas vieram em seguida. A estabilização da moeda abriu espaço para que os demais fundamentos da economia obtivessem equacionamento necessário, a começar da questão fiscal e da enorme crise da dívida externa. A política de juros foi submetida a metas de inflação. Hoje, apesar dos problemas que ainda existem, o Brasil luta para que a inflação se enquadre na meta de 3% em 12 meses. Enquanto isso, os hermanos da Argentina batalham com uma inflação que hoje está em 254% ao ano