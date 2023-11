A desaceleração da economia

Ficou mais difícil contar com um crescimento do PIB neste ano de algo em torno dos 3%, como garantia o ministro Fernando Haddad. Os últimos números do IBC-Br sugerem que o avanço da atividade econômica deste 2023 fique mais perto dos 2,5%.

O IBC-Br, cujo nome e sobrenome é Índice de Atividade Econômica do Banco Central, existe para dar ideia antecipada da evolução do PIB. O PIB, a renda nacional, é uma estatística trimestral de apuração complexa que só é divulgada cerca de dois meses e meio após o encerramento do trimestre-calendário. O IBC-Br sai todos os meses, mas é cálculo aproximado.

O IBC-Br, que saiu na última sexta-feira, mostrou queda de 0,06% em setembro, na comparação com agosto (veja o gráfico), o que contrariou as expectativas de crescimento no período em pelo menos 0,2%. Assim, o terceiro trimestre apontou recuo da atividade de 0,6% e lança um arrasto negativo também para o quarto trimestre. Desta vez, o setor que puxou para baixo foi o de serviços, movimento que já vinha sendo observado pelos indicadores que medem o comportamento do varejo.

Mas o pulso da economia não pode ser avaliado apenas pelo PIB. Há, também, coisas boas acontecendo, fatores que tendem a melhorar o comportamento da economia. Como sempre, há outras incertezas, que lançam neblina para o futuro dos próximos meses.

Entre os indicadores positivos, está a queda da inflação para a altura dos 4,5% ao ano e deve continuar a derrubar os juros, portanto, a baratear o crédito. Contribui para menor inflação a queda da cotação do dólar no câmbio interno, de 3,5% desde o fim de setembro. Um dólar mais barato em reais ajuda a conter os preços dos importados.

O deslizamento do dólar no câmbio interno, por sua vez, reflete mais entrada do que saída de moeda estrangeira. Isso tem a ver com o excelente desempenho das exportações, que deverão apontar para um saldo positivo (superávit) recorde na balança comercial deste ano, de US$ 60 bilhões, e entrada líquida forte de dólares na conta de Investimento Direto no País (Investimento Estrangeiro), de US$ 75 bilhões a US$ 80 bilhões.

Dá para acrescentar mais dois fatores positivos: a reta final no processo de aprovação da reforma tributária –o que não é pouca coisa – e a perspectiva de nova safra recorde de grãos.

A principal incerteza está na área fiscal. A deterioração das contas públicas continua. Uma desaceleração do PIB deve pesar na arrecadação de impostos.

E há as incertezas da economia global. O risco de recessão não está afastado e os juros nas economias líderes continuarão altos e podem abater os preços das commodities, principal item de exportação do Brasil.