A reforma tributária na reta final

A proposta de reforma tributária, que muda o sistema de impostos sobre o consumo, uma vez aprovada no Senado , retorna para a Câmara dos Deputados para sua aprovação final.

Um jeito de avaliar o resultado ainda a ser confirmado é apontar as mutilações a que ficou sujeito o texto-base, pela profusão de exceções e de “meias-entradas” impostas pelos defensores de interesses, tanto públicos como privados.

REFORMA TRIBUTÁRIA/VOTAÇÃO SENADO - Sessão deliberativa Ordinária de votação Reforma Tributária realizada na tarde desta quarta-feira (08) no plenário do senado em Brasília. Na foto senador Eduardo Braga (MDB-AM) durante a leitura do relatório.

Outro jeito é entender que, apesar de tudo, se trata de uma importante reforma tributária, desfecho de quase 30 anos de debates a que se dedicaram tributaristas, contribuintes, analistas e políticos, com o objetivo de substituir o sistema vigente, produtor de descalabros, de injustiças tributárias e de altíssimos custos administrativos.

Entre os dispositivos perversos incluídos no novo texto relatado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) está o que deve elevar substancialmente a carga tributária média, de maneira a assegurar a neutralidade tributária, ou seja, de garantir a mesma arrecadação obtida hoje pelo sistema atual. Já há quem calcule que as isenções chegaram a tal magnitude que acabarão por impor aos demais contribuintes o imposto sobre valor agregado mais alto do mundo. Trata-se da alíquota ainda a ser fixada sobre a venda de bens e serviços, que provavelmente oscilará em torno dos 28%.

No caso do Imposto Seletivo, também chamado “imposto sobre o pecado”, que procura punir o consumo de itens nocivos à saúde ou ao meio ambiente (casos do tabaco, bebidas alcoólicas e petróleo), a crítica mais contundente é a de que alcança também as exportações, que deveriam estar isentas de quaisquer tributos.

Outra crítica é a de que os prazos de transição do antigo para o novo sistema são muito largos. Acabam por prolongar demais o alcance de um sistema complicado, esdrúxulo e condenável do ponto de vista da doutrina tributária moderna.

Infelizmente, a reforma não conseguirá, por si só, dissolver o grande número de processos e de contenciosos que o velho e carcomido ICMS despejou sobre o Judiciário.

A reforma dá tratamento unificado a três tributos federais (PIS, Cofins e IPI), ao ICMS cobrado pelos Estados e ao ISS, pelos municípios. Dessa unificação sairão três tributos sobre valor agregado, cobrados não mais tanto sobre a origem como sobre o destino do bem ou do serviço, como é hoje, mas apenas sobre a ponta do destino. São eles: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), a cargo do governo federal; o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) que será administrado pelo Conselho Federativo; e o Imposto Seletivo (IS).

A partir do momento em que vier a ser promulgada a reforma, o Brasil poderá contar com um sistema mais racional cujo efeito colateral positivo – espera-se – seja o de aumentar o crescimento do PIB.