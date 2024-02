A primeira inflação mensal do ano medida pelo IPCA (0,42%) veio mais baixa do que a de dezembro (0,56%), mas acima do que previam os analistas com base na evolução da inflação de 30 dias aferida em meados do mês, o IPCA-15, que havia ficado em 0,31%.

A maior pressão sobre os preços em janeiro proveio dos alimentos. Em boa parte, tem a ver com os problemas climáticos que vêm reduzindo a produção ou inviabilizando o transporte. A boa notícia nesse particular é a de que as perdas da produção agrícola deste ano não são tão graves quanto se imaginava há semanas.

Merece atenção o índice relativamente alto de difusão da inflação de janeiro. Nada menos que 65% dos itens que compõem a cesta de consumo apontaram alta de preços.

Para as próximas semanas a principal fonte de tensão está no que deverá acontecer com os preços dos combustíveis. Os reajustes já estão atrasados e podem ficar inevitáveis novas altas no óleo diesel e na gasolina. Os conflitos no Oriente Médio, responsáveis pela alta recente do petróleo, continuam se intensificando e não têm prazo para produzir alívio.

Falta falar sobre as perspectivas da política de juros, que tem de ter a oferta de moeda calibrada de modo a conduzir a inflação para a meta.

O Banco Central vem apontando com boa antecedência os passos seguintes dos juros. Deve cortar a Selic em meio ponto porcentual nas reuniões de março e de maio. A vantagem disso é a boa condução das expectativas, que desestimula reajustes excessivos de preços. Essa é a razão pela qual o atual ritmo de corte dos juros deve prosseguir – a menos que sobrevenha alguma surpresa. l