Opinião | Bitcoins nas reservas oficiais dos Estados Unidos

O presidente Donald Trump baixou uma ordem executiva destinada a criar uma reserva estratégica formada com bitcoins e um estoque de outras criptomoedas, com o objetivo de cumprir uma das suas promessas de campanha.

O impacto da decisão no mercado ainda está sendo avaliado. Mas há pontas soltas que demandam regulamentação para evitar eventuais efeitos negativos em cascata que provenham da diversificação da proteção patrimonial com esses ativos pelo mais poderoso país do mundo.

Para Jéfferson Colombo, professor e pesquisador da FGV, por enquanto são mínimos os efeitos dessa decisão sobre a execução da política de juros. A disposição de não gerar despesa adicional não causa desdobramentos indesejáveis na oferta de moeda nem prejudica a segurança dos títulos públicos.

Quem apostou no aumento da demanda, no momento se deu mal. A cotação do bitcoin caiu nos dias seguintes ao do anúncio. Mas, a longo prazo, caso as criptomoedas se tornem hedge (defesa) contra a desvalorização cambial ou contra a inflação, não é certo que a atual volatilidade se estabilize.

Além disso, é preciso avaliar como o governo americano vai combater as atividades ilícitas que se utilizam dos ativos digitais para lavagem de dinheiro, sonegação e outros tipos de crime. É mudança radical na composição dos ativos financeiros que dependerá de como essa possível legitimação do bitcoin enquanto reserva institucional for reconhecida por economias dinâmicas e mais complexas.