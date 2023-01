Bom momento para o Brasil

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da China de apenas 3% em 2022, o mais baixo desde 1976, levantou apreensões e parece ter acentuado temores com o agravamento da recessão global. Mas é preciso pensar fora dessa caixa e pensar do ponto de vista do Brasil.

A principal causa da desaceleração da segunda usina produtiva mais importante do mundo foi a chamada política “covid zero”, que obrigou a população dos maiores centros do país a permanecer em casa. A menos que ocorra um recrudescimento da pandemia, hoje improvável, essa quebra não vai se repetir neste ano. Ao contrário, não há por que duvidar de que se cumpra a meta do governo Xi Jinping, de um crescimento entre 5,0% e 5,5%, número que atenua a perspectiva de recessão global.

No ano passado, mesmo com esse ralentando da economia chinesa, o Brasil tirou proveito com exportações de commodities. Nada menos que 27% das exportações do Brasil tiveram como destino portos da China.

Para este ano, espera-se certo recuo nos preços das commodities pelo efeito da recessão e da recuperação do dólar diante de outras moedas fortes. Mas há o aumento da demanda da China que pode produzir efeito oposto. Nesta semana, a Agência Internacional de Energia (AIE) previu aumento da demanda global de petróleo em consequência da retomada da produção chinesa.

Não exatamente por causa dos mesmos fatores, parece aumentar o interesse dos capitais internacionais por investimentos no Brasil. O provável aumento da política protecionista dos Estados Unidos e da União Europeia, em resposta à recessão e à competição da China, deve, por si só, empurrar mais capitais para cá. Outro fator de chegada de mais investimentos é a percepção de que o Brasil pode tornar-se grande polo produtor de energia renovável, numa hora em que a transição energética ganha prioridade nas políticas dos governos, especialmente na Europa.

São fortes os sinais de que a área econômica do governo Lula entendeu a importância das janelas que se abrem para o Brasil. Mas isso não basta.

A administração econômica do período Lula 3 é vista com um misto de boa vontade e de expectativa, mas está longe de ter ganhado a confiança dos agentes econômicos. Até agora, a área política vem se impondo sobre a econômica. Autoridades petistas continuam fungando seus foles sobre políticas esquisitas e ultrapassadas, como a da revisão da Lei das Estatais, reversão da reforma trabalhista, investimentos maciços em refinarias e em plataformas made in Brazil com o aço que está entre os mais caros do mundo, e em outras reservas artificiais de mercado para a indústria de transformação. Se essas coisas prevalecerem, a maré de boa vontade pode se inverter.