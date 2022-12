Emperramento da PEC da Transição

Na quinta-feira, o senador Jaques Wagner (PT-BA) avisou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que a falta de indicação de um ministro da Fazenda complica a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Como se esperava, Gleisi desqualificou a advertência do aliado.

Mas o conhecimento prévio do novo titular da Economia poderia produzir efeito contrário ao sugerido por Wagner. Poderia acontecer que o nome do previamente indicado para a Fazenda fosse visto por este Congresso potencialmente hostil como sujeito de manobra destinada a alavancar a futura candidatura do PT à Presidência da República. Por isso, os trâmites para aprovação da PEC poderiam travar ainda mais.

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) já vinha observando que tudo nessa negociação se encaminha “para o absurdo”. Há, de fato, enormes obstáculos para um acordo, tal como pretendido pelo presidente eleito.

Essa PEC não passou sequer pela área econômica da equipe de transição. Por aí se vê que o próprio PT não qualificou esses integrantes para uma negociação dessa importância.

O governo eleito não dispõe nem de instrumentos nem de condições para uma barganha em profundidade. Não assumiu o comando e até agora não expôs as linhas gerais de sua política econômica, especialmente na área fiscal. Por outro lado, porque não foi reeleita e está de saída, parte do Congresso, assim como Bolsonaro e Paulo Guedes são hoje patos mancos.

Trata-se, portanto, de uma negociação com vícios de representatividade, cujo objetivo é obter permissão para enorme rombo no teto dos gastos – próximo dos R$ 200 bilhões por ano e, na proposta original, para durar os quatro anos de mandato do futuro governo. É como tentar arrancar de um banqueiro um crédito de grandes proporções, sem antes apresentar garantias nem o projeto de investimento que se pretende financiar.

Ex-ministro, Fernando Haddad (PT), participou do almoço de final de ano da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), na Zona Oeste da capital paulista Foto: Reprodução/TV Globo

O PT parece ter superestimado sua força política nesse processo de obtenção do equacionamento rápido e definitivo do Orçamento da União para todo o período de seu governo.

Nesta sexta-feira, o ex-ministro Fernando Haddad, cotado para assumir o Ministério da Fazenda, fez para mais de 300 banqueiros um discurso que não foi além de pedir um voto de confiança na futura administração Lula. A falta de conteúdo do pronunciamento produziu efeitos negativos imediatos. O dólar voltou a empinar, desta vez em mais 1,89%, e a Bolsa levou um tombo de 2,55%, mostrando que o diálogo com as forças de mercado está sendo malconduzido.

A questão fiscal não preocupa apenas quem lida com títulos da dívida da União. O próprio Banco Central se viu na obrigação de consultar os agentes econômicos sobre se já haviam colocado “no preço dos ativos” as novas incertezas fiscais levantadas ao longo das negociações da PEC da Transição. Ou seja, o Banco Central quer conhecer mais o pulso das forças econômicas para tomar as próximas decisões sobre a política de juros.