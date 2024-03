Nas reuniões anteriores, repetia que os diretores do Copom “anteveem redução (dos juros) de mesma magnitude (0,5 ponto porcentual) nas próximas reuniões”. Como ficou assim, no plural, em janeiro deste ano ficou entendido que, pelo menos nas duas reuniões seguintes (março e maio) o corte dos juros seria de 0,5 ponto porcentual.

Desta vez, o comunicado divulgado logo após a reunião do Cômite apenas garante o corte de meio ponto em maio. Os seguintes dependerão da inflação e do jogo econômico.

Essa técnica de antecipar os movimentos futuros, conhecida pela expressão inglesa forward guidance, é essencial para alinhar as expectativas do mercado e levar os formadores de preços a não forçar a barra nas remarcações. Mas nem sempre essa antecipação pode ser feita com precisão, especialmente quando se acumulam incertezas, como agora.

O Banco Central não está desistindo do forward guidance. Está apenas sugerindo que talvez não possa repetir o mesmo ritmo de cortes de juros a partir da reunião de 19 de junho. Nesse caso, passará a cortar os juros um nó abaixo, em 0,25 ponto porcentual. A ala do PT e do governo Lula que não para de desancar o Banco Central não vai gostar da decisão.