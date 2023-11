‘Efeito Tiririca’ ou mais do mesmo

Neste domingo, os argentinos terão seu novo presidente da República.

Se o libertário Javier Milei for eleito, tudo terá se passado como se os eleitores tivessem optado por uma espécie de efeito Tiririca: “pior do que tá, não fica”.

Se der o atual ministro da Economia, Sergio Massa, se prevalecerem suas propostas eleitorais, os argentinos terão mais do mesmo e quase nenhuma ideia, nem nova nem velha, de como sair da encalacrada.

Independentemente da retórica eleitoreira mútua, qualquer que seja a opção dos argentinos, fica muito difícil prever o que acontecerá a partir de 10 de dezembro, quando a posse do novo presidente ocorrer.

Se escolhido for, Milei não terá condições imediatas de dolarizar a economia e de fechar o Banco Central, conforme garantiu que fará. Não terá os US$ 50 bilhões extras necessários para compor a circulação da moeda e precisará que o Banco Central siga na sua função de cuidar e de supervisionar o sistema financeiro que poderá estar sob ataque. E, embora já tenha aumentado sua bancada, é improvável que contará com um Legislativo disposto a aprovar a cambada de leis necessárias para mudar tudo da noite para o dia.

Se o nome da hora for Massa, o mínimo que se poderia esperar seria um plano de emergência que contivesse uma política de choque contra a inflação, agora nos 142% ao ano, que ameaça descarrilhar para os 200% e daí, para a hiperinflação. Isso implicaria cortes drásticos dos subsídios, desvalorização cambial e brutal recessão econômica. Mas em nenhum momento Massa acenou com algo dessa natureza. Ao contrário, defendeu a continuação da política populista de distribuição de benesses do Tesouro, farta emissão de moeda e controle de preços, que sempre terminam em desabastecimento. É um círculo vicioso: a manutenção de altíssimos subsídios para aposentados e para a população em geral a fim de compensar a escalada de preços em transportes (combustíveis), energia elétrica e gás de cozinha desemboca no alargamento do rombo nas contas públicas, o que, por sua vez, exige mais emissões de moeda, mais inflação e mais corrida ao dólar, que já ronda os mil pesos e ameaça entrar em órbita da lua. O passo seguinte são mais subsídios, mais controle de preços e tudo outra vez, em ritmo mais alucinante.

Massa não explica como pretende parar essa roda – se é que assim pretende. Apenas afirma que confia na recuperação da economia argentina por meio das exportações, mas não indicou como isso aconteceria e a que ritmo. Se tivesse a receita infalível, por que não a adotou na sua posição de ministro da Economia, condição que o glorificaria, como glorificou Fernando Henrique quando adotou o Plano Real.

Outra pergunta à procura de resposta consiste em saber como a economia argentina chegará à data da posse, levando-se em conta que o atual presidente, Alberto Fernandez, é um pato manco nas suas duas pernas e os mercados terão tudo para entrar em convulsão.